近日，一名用户在知名黑客论坛发帖，称其正在出售超 4.87 亿通讯软件 WhatsApp 用户的信息数据。数字安全调查媒体 Cybernews 于 11 月 24 日报道称，已从卖家处获得样本，并确认在售数据确实来自 WhatsApp 的真实用户。上述数据涉及 84 个国家和地区，该用户表示，这些数据为 “活跃 WhatsApp 用户的电话号码”，目前具体价格并未公开。值得注意的是，用户信息显示，该用户今年 11 月才加入该论坛。

WhatsApp 是 Meta 旗下通讯软件，成立于 2009 年，2014 年被 Meta 以 190 亿美元收购。作为海外最流行的通讯软件之一，扎克伯格对 WhatsApp 寄予厚望。就在上周，扎克伯格刚刚表示通讯软件将成为 Meta 的下一个主要业务支柱。扎克伯格称与社交软件脸书和 Instagram 相比，通讯软件 WhatsApp 和 Messenger 的变现能力仍处于初期阶段，不过他表示，虽然公司仍认为元宇宙是未来的长远商机，但现实是 WhatsApp 及 Messenger 更有机会推动公司的销售增长。

Cybernews 研究团队负责人 Mantas Sasnauskas 认为，黑客并不会顾虑 “不允许抓取或滥用用户数据” 的条款，科技公司应该采取严格措施减轻威胁，并从技术角度防止平台滥用数据。