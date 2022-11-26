阿波罗轮胎推出了 Vredestein Quatrac Pro EV，这是一款专为电动和混合动力汽车开发的全天候轮胎。据说，它的主要特点是滚动阻力显著降低，驾驶舒适性更好，噪音水平更低。

据 Apollo Tyres 称，滚动阻力比 Vredestein 性能最好的传统车辆全季轮胎低 15%。较低的滚动阻力可降低能耗，从而增加续航里程。据说这是通过 “精心优化的聚合物混合物” 和用于胎面、轮辋带和胎体的二氧化硅来实现的。

减轻重量的结构也应有助于降低能耗。除其他外，胎侧变得更薄，皮带和中间结构使用更轻的材料。这两项措施结合在一起，更轻的结构和新的复合材料，也应该带来 “出色的转弯稳定性”，新轮胎的性能提高 6%（与其兄弟车型相比）。因此，阿波罗表示，该轮胎是 “处理现代电动汽车增加的扭矩和车辆重量” 的理想选择。

根据声明，Quatrac Pro EV 是首款获得 HL（High Load）负荷指数认证的全季轮胎。这意味着它适用于高负载（型号 255/40 R 20）。因此，在相同压力下，该轮胎​​比增强型 XL 轮胎（额外负载）多承载 10% 的重量。

这是通过一系列设计措施实现的。例如，新轮胎的外胎肩比内胎肩宽，以防止横向变形。主胎面纵向沟槽的外侧更陡峭，以避免在弯道中受到更大的力时发生变形。

Vredestein Quatrac Pro EV 将从 12 月开始在轮胎经销商和分销商处发售，最初有 18 英寸和 19 英寸轮辋的 7 个尺寸，从明年开始有 12 个尺寸，包括 17 英寸和 20 英寸选项。