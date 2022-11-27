意大利豪华汽车制造商 Automobili Pininfarina 首次公布了 Battista 纯电动超级 GT 跑车的加速和制动官方数据，其超凡出众的卓越性能创造了全球电动汽车的新记录。

得益于独一无二的起步控制技术，纯电动 Battista 拥有可与 F1 赛车相媲美的超凡加速性能：0-60 英里/小时加速 1.79 秒；0-100 公里/小时加速 1.86 秒；0-120 英里/小时加速 4.49 秒；0-200 公里/小时加速仅需 4.79 秒。加速如此迅猛的车型，当然需要同样强大的制动性能，官方测试数据表明 Battista 也是全球制动最快的电动汽车，其 100–0 公里/小时制动距离仅为 31 米。

作为中东地区的首次动态展示，Battista 在阿联酋迪拜赛车场的赛道上为世人呈现了其无与伦比的动力性能，同时也使公布的性能数据得到切实印证。Battista 在阿联酋完成首次动态展示后便在沙特正式上市，这两个国家的经销商合作伙伴参与了所在地区的宣传推广活动。

Automobili Pininfarina 首席产品和工程官 Paolo Dellacha 介绍道：” 我们的新款电动超级 GT 跑车实现了我们在确立开发计划之时做出的承诺，我对此深感自豪。如今 Battista 的性能已然超越了我们最初设定的极限目标。

重量分配的完美优化和超低的重心是确保这一切得以实现的核心因素。 量身定制的底盘设计和悬架调校、经过数千英里路试检验的轮胎，再加上四电机扭矩矢量分配系统——如此尖端的配置赋予 Battista 空前强大的卓绝动力，因而成为全球加速最快的合法公路版车型。

Battista 令人赞叹的技术配置还包括碳陶制动系统，因而确保这款意大利超级 GT 跑车成为全球制动最快的电动汽车。阿联酋客户素来以眼光独到、品位不凡而著称，Battista 的卓越驾驶体验令他们倍感惊艳，其屡获殊荣的外观设计也让他们赞叹不已。”

作为有史以来动力性能最为强悍的意大利产车型，Battista 纯电动超级 GT 跑车拥有 1900 马力的峰值功率和 2340 牛米的峰值扭矩，最高车速 350 公里/小时，WLTP 测试续航里程最高可达 476 公里，其售价 220 万欧元起（含地方税）。今年早些时候，Automobili Pininfarina 在意大利纳尔多赛车场对 Battista 的性能数据进行了检验和记录，这是其全球测试和开发计划的一部分。

每台 Battista 均由意大利坎比亚诺技艺精湛的匠师们花费超过 1250 小时打造而成，而其总产量将不超过 150 台。这款全新超级 GT 跑车单是内饰配置的组合方案就达到令人乍舌的 1.28 亿种之多，将个性化定制水平提升到前所未有的高度。客户可以从近乎无穷无尽的内饰配色方案和饰面组合中进行选择，还可选取车身颜色与定制细节的组合，以及专属的铝制” 外观配饰” 套件和合金轮毂设计。

Battista 还采用了独一无二的 SUONO PURO 声景音效技术，因而拥有 Pura（纯净）、Calma（静谧）、Energica（动感）、Furiosa（性能）和 Carattere（个性）五种音效模式，不仅带来更加丰富极致的驾驶体验，也赋予 Battista 更加多元的个性特质，让驾驶者可以根据个人喜好随心选择。