科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.11.21-2022.11.27）东南亚&南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚的创业领域，“跨界服务” 似乎是一种相当常见且被积极追求的行为。

从移动支付到食品百货配送，从票务预定再到金融借贷···如我们所见，不仅仅是本周文章中希望成为 “印尼人民日常生活中不可分离的一部分” 的印尼电商平台 Blibli，在该地区的 “超级应用” 名单上，Gojek、Grab、Shopee、Lzada、Tokopedia、Traveloka、甚至亚航（现已改名为 Capital A）等等等等，你可以在这份想要满足消费者日常生活所需的一切需求的名单上发现一连串足够长的名字，并且这份名单远没有表现出丝毫想要停下的念头。

那么到此，问题也就显而易见，为什么东南亚的企业在想要成为无所不能的 “超级应用” 这件事上如此执着？

如果在企业的层面上来看，这个答案可能会是：面对东南亚略微破碎且发展程度参差不齐的诸国市场，超级应用模式可以根据每个市场地区的状况灵活地提供服务，不必受当地经济水平制约。同时，通过在单个平台上提供多种服务，平台也可以在提升用户使用效率的同时增加用户粘性，从而进一步降低获客成本。当然，如果我们结合东南亚地区近年来的数字化进程来看，这其中可能会包含着更多的必然。

自疫情爆发以来，东南亚地区的数字消费者呈现出了 6000 万的新增，使得其总规模达到了 4.4 亿。作为体现，该地区的数字经济产业也得到了进一步的发展。而尽管在今年二季度以来东南亚移动互联网领域遭受了不可忽视的市场波动，根据《2022 东南亚数字经济报告》显示，今年期间，东南亚的数字服务采用率依然在继续稳步增长——这意味着，在东南亚，基于数字服务的数字经济正在成为当地居民的一种生活方式。

在这样的背景下，自然而然地，如果企业希望寻求一种长期的发展，面对这片尚待开发的庞大空间，相比于继续获得新的用户，选择与现有用户加深联系显然会是一种更加重要的行为。也正因此，无论自身是否为 “超级应用”，对东南亚的互联网企业而言，这种模式都在成为一种无法忽视的存在。

淡马锡曾在此前的一篇文章中指出，“超级应用” 将定义东南亚的 “数字十年”。随着东南亚的 “数字十年” 不断到来，我们却也可以在其中看到这一十年正在定义其中的企业——并在其中成为名为 “超级应用” 的存在。

产业&动态

东南亚外卖及杂货配送的用户花销在半年间增长 30%：据外媒援引东南亚共享出行巨头 Grab 日前发布的一份报告指出，基于其 6 万名调查用户的数据显示，今年 5 月份时，东南亚消费者在外卖和杂货配送方面的花销较去年 11 月分时已经呈现出了 30% 的增长。

报告表示，前 25% 的重度用户在其中贡献了 71% 的金额。在商家层面，报告也指出，在加入外卖平台后，商家的总销售额也比此前得到了 15% 的提升。此外，报告也分享到，在此期间，新加坡消费者的支出规模在所有地区中居于首位，越南用户的下单频次则最为频繁。

VinFast 向美国交付首批 999 辆 VF 8 电动汽车：越南电动汽车制造商 VinFast 周五表示，已向美国市场运送了首批 999 辆的 VF 8 电动汽车。据悉，该批次也属于其此前公布的 65000 万份全球总订单中的首批交付订单，预计交付日期将在 12 月底前达成。VinFast 表示，其首批 VF 9 车型预计将会于 2023 年第一季度交付给越南和国际市场的客户，VF 5、VF 6、VF 7 三款车型的预定则会在近期内开启。

国轩高科与 VinES 合作的越南首个磷酸铁锂电池工厂正式开工：据悉，越南超级巨头 Vingroup 旗下子公司 VinES 与国轩高科合作的电池工厂已于近日在越南河静经济开发区正式开工。据介绍，该项目由两家企业共同投资，其中国轩高科持股 51%，VinES 持股 49%。根据规划，该工厂的占地面积达 210 亩，一期规划年产能 5GWh，是越南首个磷酸铁锂（LFP）电池工厂，预计将在 2023 年底建成，并于次年三季度进入量产。

ARA 与中国进出口银行联手设立 10 亿美元基础设施投资基金：据报道，亚太不动产管理公司 ESR 旗下地产基金管理机构 ARA 近日宣布，已同中国进出口银行达成了合作伙伴关系，并完成了其 10 亿美元规模的 “中国—东盟投资合作基金二期（CAF II）” 的设立。

据悉，这笔资金将由中国进出口银行、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、中国路桥工程有限责任公司及 ARA 共同承诺出资，将主要投资于东盟国家的基础设施，这包括可再生能源在内的能源资源和信息通信等行业。此外，该基金也将重点关注可持续发展和 ESG 领域。

扬子江金控与 Heliconia Capital 联手成立 1.5 亿新元规模基金，投资东南亚中小企业：据悉，扬子江金控已于近日同淡马锡支持的投资机构 Heliconia Capital 达成合作，联手推出了一只 1.5 亿新元规模的基金。据了解，扬子江金控将在其中提供 8000 万新元，剩余部分则由 Heliconia Capital 负责，基金将会用于投资东南亚地区中有发展潜力的中小企业——其中，新加坡和越南将为基金的主要关注地区。

极兔速递在马来西亚启动生鲜配送业务：印尼快递公司极兔速递旗下分公司马来西亚极兔速递于本周二宣布，已经在马来西亚全面展开了生鲜配送服务。据介绍，该服务的交付时间将短至 24 小时，整体将会从 11 月 22 日持续至明年 1 月 20 日之间。

马来西亚央行计划最多颁发 5 张 DITO 牌照：据悉，马来西亚央行 BNM 于本周五发布了当地数字保险公司和回教保险运营商（DITO）许可和监管框架的征求意见稿，以征求自今年早些时候发布讨论文件后的反馈。BNM 在 一份声明中表示，其目标是在 2023 年完成政策文件并邀请牌照申请。据透露，BNM 将会向满足需求的申请方颁发至多 5 张牌照。

投融资

Kristal 获得超 1000 万美元融资：Kristal 成立于 2016 年，是一家数字化私人财富管理平台，主要向客户提供针对投资产品、私人财富、私募市场方面的投资组合建议。Kristal 表示，除了新加坡之外，平台目前也在中国香港和印度获得了运营许可，并且也正在申请阿联酋的许可——Kristal 透露，该地区至少拥有 350 亿美元的资产管理规模。

精酿品牌 Bira 91 获得 7000 万美元融资，麒麟再次领投：Bira 91 成立于 2015 年，是一家主打精酿啤酒类别的印度啤酒品牌。作为 Bira 91 的成立背景，根据 FEEDOUGH 的说法，在 2014 到 2015 年间，印度全国 2.7 亿箱啤酒总销量中只有百分之一的部分由精酿构成。不过，正是由于这种为当地消费者相对陌生的口感，再加上 Bira 91 在设计方面的投入，Bira 91 的啤酒一经上市就受到了当地人的喜爱。据透露，当时，尽管 Bira 91 并未在传统营销渠道上投入任何资金，该品牌仍很快获得了当地高端市场 30% 的份额。

Sukoon 获得 1500 万美元融资：Sukoon 成立于 2020 年，是一家专注于心理/精神健康领域的医疗健康公司。Sukoon 表示，到目前为止，公司已经治疗了超 1.1 万名相关疾病的住院和门诊患者。

作为 Sukoon 本次融资的背景，据介绍，在印度，大约有 2 亿人存在着心理健康问题，且其中有 1% 的人需要住院治疗。再加上疫情的影响——有报告指出，疫情的爆发可能会使行为方面的心理问题范畴提升 50%，印度的心理健康领域存在着很大的市场需求。然而，面对如此巨大的潜在规模，该地区心理及精神相关的职业医生严重短缺，二者加起来也仅有 1.1 万人。

越南有声读物平台 Fonos 获得 180 万美元融资：Fonos 成立于 2019 年，并于次年推出了其有声读物平台。据介绍，自问世以来，Fonos 已经提供了超 2100 个独家内容，涵盖有声书、书摘、冥想内容等类别。

在内容方面的提升之外，Fonos 也指出，2021 年期间，平台的营收增长了 7 倍，且这一势头在今年得到了继续保持。据 Fonos 透露，在上月时，其 App 端的月活用户已达到 13 万，而该 App 也在越南的 iOS 和 Android 应用商店的图书类别长期处于榜首的位置。

Dat Bike 获得 800 万美元融资：Dat Bike 成立于 2019 年，是一家电动摩托车研发制造厂商。作为 Dat Bike 的一大优势，据介绍，Dat Bike 的两轮电动车的续航里程在当地处于业界领先的水平，首款于 2019 年推出的 Weaver 车型的行驶距离（可达 100 公里）是同等价位竞品的两倍，而最新型号 Weaver 200 电摩托的续航里程可达 200 公里。

此外，Dat Bike 也表示，公司的电动车在充电速度方面也大幅领先当地同行，其 100 公里和和 200 公里的续航仅分别需要 1 小时和 3 小时就能完成。作为对比，业界的平均水平多为 6 到 8 小时。而为了进一步扩大这种优势，Dat Bike 指出，公司也推出了名为 Dat Charge 的两轮电动车快充站，仅需 20 分钟就能充满 100 公里的续航所需电量。

观点&访谈

不仅仅是电商， Blibli 正在讲出更多的印尼 “买买买” 故事：本月早些时候，印尼电商平台 Blibli 宣布完成了其 8 万亿印尼盾（约合 5.1 亿美元）规模的 IPO 目标，并在印尼成功上市。不过，相比于为 IDX 带来了一位市值达 35 亿美元的新选手，面对二季度以来东南亚地区的裁员潮和融资寒冬现象，这一仅次于 GoTo 的印尼今年第二大 IPO 的规模或许更能体现出 Blibli 所被寄托的是一种怎样的承载。

电动出海热潮下，伦敦正在成为 “出海新势力” 的下一个决胜之地：数据显示，2021 年期间，中国电动汽车的全球出口量达到了近 55 万辆，同比增长超一倍。值得一提的是，作为这种电动汽车出海热潮的缩影，欧洲正在成为这些新老造车势力们的主流选择。数据指出，在上述的 55 万辆的出口规模中，有近 40% 的部分被销往了该地区。目前，中国的电动汽车已经占据了欧洲电动汽车总销量的 10%，并且有数据预测，到 2025 年，国内制造的汽车在欧洲的销量有望达到 80 万辆，且其中大部分将会是纯电汽车。

从这一点出发，面对欧洲这一全球第三大汽车市场和全球第二大电动汽车市场，国内的电动车企们似乎即将在这片 “新大陆” 开启一段新的出海高光时刻。然而，在现实的角度上而言，对于这些 “新面孔” 们来说，这段实现过程并不能够轻易一蹴而就。