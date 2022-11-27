越南电动汽车制造商 VinFast 已开始出口其电动汽车。第一批 999 VF 8 已运往美国，将于今年交付。首批 VF 9 将于 2023 年初在越南和国际上推出。

在第一批面向美国市场的汽车之后，VinFast 将从 2023 年初开始向加拿大和欧洲出口更多 VF 8 以交付给那里的客户。这家越南汽车制造商的美国分支机构现已宣布了这一消息。专门为这批货物举行了一个小型仪式，因为这是 “越南汽车工业历史上一个了不起的里程碑”，即向世界市场提供并交付其自己生产的电动汽车。

这些车辆在海防港被运上 “银皇后” 号运输船。横跨太平洋的旅程预计需要大约 20 天，因此银皇后号将于 12 月 15 日左右抵达加利福尼亚。因此，第一批美国客户（大概在西海岸）应该能够在今年年底前收到货。

在其本土市场越南，VinFast 已于 9 月向客户交付了第一批车辆。据报道，在欧洲，VinFast 目前在预订的基础上提供 VF8 和 VF9，如上所述，这里的交付计划于 2023 年初从 VF8 开始。到 2022 年底，VinFast 计划在法国、德国和荷兰开设 50 多家门店。

在美国，汽车订阅服务商 Autonomy 最近将其与 VinFast 的订单增加到 2,500 多辆电动汽车。目前尚不清楚前 999 辆样车是否已经包括用于 Autonomy 或专供私人客户使用的车辆。Vingroup 副董事长兼首席执行官 Nguyen Viet Quang 表示：“首批 999 辆 VF 8 的出口对 VinFast 和 Vingroup 来说是一个重要事件，也是越南汽车行业引以为豪的历史里程碑。” “这肯定了越南已经成功生产出高质量标准的电动汽车，可以在国际市场上竞争。”

在 VF8 之后，VF9 的交付预计很快就会开始。VinFast 的首批大型电动 SUV 预计 “将于 2023 年第一季度交付给越南和国际市场的客户”。