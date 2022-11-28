我们知道 Aptera 希望在其即将推出的三轮太阳能电动汽车 (SEV) 中使用 Tesla 充电连接器，但直到今天，这家初创公司才真正确认它正在实施该计划。现在它已正式宣布，被称为北美充电标准 (NACS) 的特斯拉连接器将成为您为其即将推出的 SEV 充电的方式。

Aptera 并不是唯一一家宣布要使用 NACS 连接器的公司。Bollinger Motors 几年前也发布了类似的公告，但正是 Aptera 希望使用其连接器（事实上它发起了一份获得超过 40,000 个签名的请愿书）促使特斯拉在几周前宣布将免费供任何公司使用。

特斯拉现在希望 NACS 成为新标准，至少在美国，与欧洲不同，欧洲几乎所有新充电器都采用 Type 2 和 CCS 插头设计，该领域的标准化进展并不顺利。值得注意的是，十年来特斯拉一直在为其车辆配备这种专有充电连接器，直到最近它才表示要推动它成为北美的常态。

Aptera 三轮太阳能电动汽车将于 2023 年投产，可能会在今年下半年晚些时候投产，并将提供具有不同电池尺寸、太阳能电池阵列和性能等级的多个版本。他们的价格范围从具有最小太阳能电池阵列和 250 英里续航的基本型号的 25,900 美元到具有更多光伏电池、100 kWh 大电池组和声称的 1,000 英里续航的顶级型号，要价 46,900 美元。