11 月 28 日，福瑞泰克宣布完成近亿美元 B 轮融资。本轮融资由混沌投资领投，上汽恒旭、北汽产投、TCL 实业、陕汽、光大永明、桐乡金桐、翱鹏资本跟投。泰合资本继续担任本轮独家财务顾问。本轮募得资金将主要用于公司核心技术与研发新一代产品，优化供应链不断推进自动驾驶商业化落地。

至此，福瑞泰克已获得包括吉利、上汽、东风、北汽、陕汽、TCL 实业等多家战略投资机构以及中国互联网投资基金、混沌投资、金沙江联合资本、熙诚金睿、高鹏资本、嘉兴熙创、五矿高创基金、光大永明等多家财务投资机构的战略投资。

随着高阶智能驾驶时代的到来，面向从中央计算平台到数据中心的下一代智驾技术，福瑞泰克自主研创 ODIN 数智底座解决方案和产品组合，自研域控硬件、自研传感器、自动驾驶算法、数据闭环系统组成，通过软硬协同、软硬一体化的技术，福瑞泰克搭建起全堆栈、全周期的可持续平台，充分满足各类主机厂现阶段及未来数年内 L1-L4 级别的自动驾驶功能演进需求。目前，福瑞泰克合作的车企品牌超过 40 家，合作车型超过 100 款，2022 年量产上车将超过 100 万套。其中，合作的乘用车品牌包括红旗、东风、长安、北汽、上汽通用五菱、上汽大通、比亚迪、吉利、领克、极氪、问界、哪吒等。

高阶域控迎来大规模量产交付之年，福瑞泰克基于 ODIN 数智底座打造的首款域控产品 ADC20，率先实现了国产 NOA 行泊一体功能的大规模量产搭载，该方案可通过 6V5R+HDmap 的配置提供高速 NOA、HPA 记忆泊车、影子模式等功能。此外，福瑞泰克高阶域控制器将进入 ODIN 2.0 阶段，高算力域控平台 ADC X 将配合自研 12V5R 传感器与 1-3 个 Lidar，提供更高阶的自动驾驶算法，以及全量级数据闭环和数据安全合规，能够实现高速+城区+泊车点到点的一站式智能驾驶。

福瑞泰克创始人张林博士表示：自动驾驶是汽车智能化最核心的方向之一，高阶智能驾驶打开了汽车智能化的新航路，2023 年高阶域控方案交付量有望实现爆发式增长。随着 L2 快速普及化成为标配，同时 L2+、NOA 高阶产品逐步量产上车，福瑞泰克凭借行业领先优势率先实现了国产 NOA 从概念到量产的行业突破。高阶域控 ADC20 的先发优势将迎来大规模量产，我们将欣喜地看到明年 ADC20 将在更多优质车型品牌上实现量产搭载。展望未来，福瑞泰克将以软件定义汽车为发展契机打造” 可迭代、可演进” 的汽车智能化核心技术，不断优化消费者的用户体验，助力车企实现真正的智能化升级。

混沌投资张建伟表示：汽车智能化是混沌投资重点布局的赛道之一。近年来，智能汽车量产提速，渗透率不断提升，行业已进入高速发展期。福瑞泰克具备从感知到决策控制全栈的算法能力，以及从传感器到域控制器在内的完整的硬件产品系列，覆盖 L3 以下较为完整的系统解决方案，工程能力和量产经验也非常丰富。作为国内非常稀缺的具备全栈能力的智能驾驶 tier1，我们看好福瑞泰克将显著受益于汽车智能化的行业红利，成为越来越多车厂首选的优质合作伙伴，并坚信福瑞泰克能成为引领行业发展的关键推动力量，加速中国汽车智能化的发展。

上汽恒旭合伙人朱家春表示：新能源汽车智能驾驶领域出现了国产超车的历史性机会，主机厂对供应商的研发能力，交付质量和交付速度都提出了非常高的要求。福瑞泰克具备稀缺的全栈式的研发能力，出色的工程化和定制化服务能力，也因为此福瑞泰克成为了众多主机厂首选的国产供应商。我们相信，福瑞泰克未来将持续推动中国智能驾驶行业的发展。

北汽产投副总裁高云川表示：当前全球汽车产业发展正步入智能化阶段，智能驾驶成为汽车变革大势所趋。近几年，包括北汽在内的各个自主品牌车企对智能驾驶高度重视，并将其视为” 造好车” 和” 卖好车” 的命门。作为产业投资机构，我们非常关注该领域的投资布局机会，福瑞泰克在渐进式路线上发展务实、稳健，又不失想象空间。福瑞泰克提供软硬一体化、全栈自研的智能驾驶解决方案，是国内少数可实现从摄像头、毫米波雷达到域控制器全自研和自产的企业。与众不同的是，福瑞泰克从场景、客户体验、性能和成本角度出发，因地制宜地采用小算力芯片实现同等功能，符合车企智能驾驶功能和控制成本诉求。我们也期待与福瑞泰克同行，在业务上有更多的合作。

TCL 实业副总裁、战略与投资部总经理罗滨表示：汽车智能化发展逐步深入，自动驾驶逐步成为车企竞争的战略要地，ADAS 配套从过去的” 高配专属” 逐渐变成” 标配必备”，更高阶自动驾驶方案的渗透率也逐步提升，使得该行业成为确定性高且空间广阔的优质赛道。福瑞泰克作为国内领先的软硬一体化全栈式的自动驾驶系统级解决方案商，在摄像头、毫米波雷达以及域控制器等都有着丰富的产品系列和工程化量产交付经验。随着 OIDN 智能驾驶数智底座的发布，我们也看到了福瑞泰克进一步迈向行业领先的雄心壮志和战略布局能力。TCL 作为全球领先的智能终端厂商，拥有在品牌，现代化精密制造，以及包括车载在内的显示交互领域的深厚积累，这和福瑞泰克在诸多方面将形成战略互补和业务协同，我们愿与福瑞泰克共同携手在汽车智能化领域不断探索合作的潜能。

泰合资本副总裁陶军表示：智能驾驶作为百年难遇的汽车产业变革中最核心的赛道，蕴藏着巨大且高度确定的市场机遇。然而由于底层技术的颠覆式创新和汽车工业的复杂性和工程化难题碰撞到一起，使得该领域真正地进入门槛极高，具备全栈式研发能力和高阶域控大规模量产能力的厂商极为稀缺。福瑞泰克凭借基于”ODIN 数智底座” 的四大核心技术作为支撑，率先在业内实现 NOA 级别域控大规模量产，建立起了绝对的领先优势，奠定了行业龙头地位。我们相信，随着这次融资，公司在发展的道路上又踏下了坚实的一步。期待公司在未来推动汽车智能化行业的进一步发展。