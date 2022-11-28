日前，在荣耀首届开发者大会现场，荣耀与蚂蚁集团共建的 “终端联合创新实验室” 正式亮相，并举办了揭牌仪式。

今年 4 月，荣耀与蚂蚁确立合作，发布了首批搭载蚂蚁可信隐私沙盒（AntDTX 可信终端技术产品）的荣耀手机。最新数据显示，目前 AntDTX 已升级超过 2000 万台荣耀手机的本地风险感知与防控能力，日均过滤潜在风险交易超过 7000 笔。本次联合实验室的设立将继续推进双方在终端安全领域的前沿技术研究。

荣耀 MagicOS 解决方案设计与开发部副部长赵坤介绍，联合实验室将聚焦可信环境、多方安全计算等技术领域，在保护用户数据隐私的前提下，持续探索基于软硬件结合的端边云协同风控解决方案，从而保护用户的资产和信息安全。

近年来，随着移动互联网业务边界和规模的扩大，越来越多地数据、密钥、资产等被迁移到智能终端，以手机为代表的智能终端设备的安全性越来越重要。与此同时，由于不同平台的风控能力不同，且信息不通，使得对黑灰产的风险识别和治理十分困难，如何在可信环境下进行风险联防是行业难题。

“通过发展端边云协同风控技术、搭建终端安全方案，基于数据的本地化处理主动减少数据流动，是保障数据安全和合规的重要发展趋势。” 蚂蚁集团大安全技术部总裁李俊奎表示，蚂蚁从 2015 年研发端安全技术，已形成了一套成熟的端边云协同风控技术，AntDTX 是基于蚂蚁端边云协同风控打造的终端安全技术产品，已在蚂蚁自有的智能 POS 机、区块链盒子等移动设备上应用。

该产品融入蚂蚁多年积累的可疑风险感知算法模型，搭建在智能终端设备提供的可信执行环境（TEE）中，可实现在用户个人的终端设备上识别欺诈、赌博等风险，实现用更少的数据流转，从源头上发现风险，为用户资产和信息提供硬件保护。

今年，AntDTX 在国家金融科技测评中心的测评中，基本安全功能、可信与隐私保护、安全管理、密码算法及密钥管理等各项均通过检测，达到较高安全水准。目前，AntDTX 正陆续向社会开放，不仅可以在手机上使用，未来还可在智能家居、智能汽车、物联网等领域使用。