礼进生物，一家致力于开发和商业化 first-in-class 和 best-in-class 的肿瘤生物药物的创新型生物技术公司，今天宣布开展一项开放标签多中心随机的临床 II 期试验，旨在评估 LVGN7409 联合多西他赛，或与百时美施贵宝合作联合纳武利尤单抗，对晚期/转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 的疗效和安全性。

“礼进生物与百时美施贵宝的临床合作，体现了我们致力于探索公司在研管线与生物机制互补的其它治疗手段联合用药，以期实现肿瘤治疗的新突破。” 礼进生物创始人兼首席执行官王结义博士表示，“我们很高兴能与百时美施贵宝很快开展中美临床合作，以解决现有治疗手段无法满足的临床需求。”

重组单克隆抗体 LVGN7409 选择性地在肿瘤微环境中高效激活 CD40。CD40 是肿瘤坏死因子 (Tumor Necrosis Factor, TNF) 受体家族的成员之一，又称 TNFRSF5。CD40 的激活将促进肿瘤抗原呈递，逆转肿瘤微环境对免疫的抑制，恢复免疫系统的抑瘤功能。

百时美施贵宝的纳武利尤单抗是一种针对程序性死亡受体- 1（PD-1）的人源化单克隆抗体，阻断其与 PD-L1 和 PD-L2 的相互作用，释放被 PD-1 通路抑制的包括抗肿瘤功能在内的免疫反应。

多西他赛是一种用于治疗多种癌症的抗微管蛋白化疗药物，适应症包括非小细胞肺癌、乳腺癌、头颈癌、胃癌和前列腺癌。

“礼进生物相信，直接激活 CD40 和解除 PD-1 抑制的联合治疗极有可能提升肿瘤免疫治疗效果，即 LVGN7409 和免疫检查点抑制剂的联合使用，在耐药和复发患者中显示出的优异的协同作用，进一步验证我们临床前研究成果” 首席医学官詹宗晃博士强调。 “我们也相信，LVGN7409 可能在与多西他赛等有免疫调节功能的化疗药物的联合方案中发挥作用。通过这项 II 期研究，我们希望证明 CD40 的激活可以逆转导致耐药的免疫抑制肿瘤微环境，通过与现有标准治疗联合用药的方式提高疗效。难治性非小细胞肺癌有很大的临床未满足需求，我们希望给这类患者提供有效治疗手段。” 詹博士补充道。

创新药的开发必须通过严格的临床研究来证明患者受益，没有捷径。礼进生物专研的免疫激动性抗体，理论上适用于绝大多数癌种。相对于其它激动性抗体，基于 xLinkAb 平台开发的抗体在安全性和有效性之间找到新的平衡点，成药性更高，该优势已通过临床前和临床研究得以验证。目前，激动性抗体领域仍处于萌芽期，但发展迅速，极具潜力成为癌症免疫治疗的下一个热门赛道。我们对激动性抗体的长期执着耕耘，已初步获得可喜临床进展。另外，礼进生物管线布局坚持兼顾效益和成本，期待能使多种癌症患者人群受益。

根据协议条款，礼进生物为该项研究的申办者，百时美施贵宝将为联合试验提供纳武利尤单抗注射液。礼进生物拥有 LVGN7409 的全球开发和商业权。