如今，欧洲汽车制造商都在制定计划，为他们最终（必须）在下一个十年中期实现电动化做准备。大多数现在都在提出定制的电动汽车和平台，以及确保它们持续存在的策略。

标致也不例外，虽然它已经推出了几款成功的电动车型，但它们都不是定制电动汽车。不过，这家 Stellantis 旗下的法国汽车制造商正在寻求改变这一现状，它将展示一个名为 Inception 的新概念，该概念预览了其首款基于特定平台构建的电动汽车，该平台与内燃机车型不共享。

这没什么不寻常的——我们期待标致宣布定制电动汽车——但奇怪的是，这家汽车制造商选择在 1 月 5 日于拉斯维加斯举行的 2023 年消费电子展上在美国展示 Inception 概念车。

关于这个概念本身，标致守口如瓶。制造商确实表示，这项研究将展示该品牌将如何设计 “BEV-by-design” 量产车型，并将展示 i-Cockpit（内部）的下一个诠释，它将具有手势控制功能，并将提供 “数字和物理体验”。

它的外观设计也将暗示这家汽车制造商下一步计划将其量产车型推向何处，从新闻稿中的措辞来看，这将与制造商目前提供的产品（内外）有所不同。当然，它仍将体现品牌的主要价值观，即 “魅力、情感和卓越”。