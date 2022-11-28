印尼付费内容社区 TipTip 日前宣布，已经获得了一笔 1300 万美元的A 轮融资。据悉，这笔融资由 East Ventures 领投，回归投资者 Vertex、SMDV 和 B.I.G Ventures 参投。

据了解，本次融资仅发生在 TipTip 上一轮融资的 8 个月后。今年 3 月份时，TipTip 曾获得了一笔 1000 万美元规模的种子轮融资。而这笔融资同样由 East Ventures 领投，并得到了 Vertex、EMTEK、SMDV 等机构的参投。

TipTip 成立于去年 10 月份，主要通过旗下社区平台（包含网站端和移动端）帮助内容创作者向其粉丝出售自身创作的付费内容（比如视频课程、在线直播或者文档教程）。该平台于今年 7 月份正式上线，目前仅专注于印尼地区。不过，据 TipTip 介绍，平台目前已经覆盖了印尼的 40 多个地区，拥有 2500 多名内容创作者和超 3 万名用户。

作为平台的成立初衷，TipTip 表示，东南亚有很多自身具备一定才华的群体，比如厨师、音乐人、画家等等。然而对这类群体来说，尽管他们可以去基于线上模式为自己谋生，但面对 YouTube、Facebook、Instagram、Patreon 等常见的社交媒体营销平台，作为非顶流创客的他们很难广告商的关注，并且其影响力也始终有限。于此，TipTip 便希望能够提供一个专注于内容营销环节的内容营销社区。

目前，据 TipTip 透露，自 10 月份以来，平台的营收增长了 20 倍，其内容创作者在加入 30 天后的平均收入可达 200 美元。

针对这笔资金的用途，TipTip 表示将会用于提升平台上的创作者与用户群体的规模，打造包含播客、品牌营销、个性化定制等方面的新产品。此外，TipTip 也指出，其目标是到明年早些时候拥有 3 万名创作者和 30 万名用户，并在明年年中之前将服务覆盖至当地的 250 个城镇。