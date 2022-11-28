根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新报告，2022 年第三季新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为 287 万辆，年成长 70%。其中纯电动车（BEV）销量为 214.7 万辆，年成长 75%，插电混合式电动车（PHEV）销量 71.4 万辆，年成长 57%。

纯电动车方面，第一名的特斯拉（TESLA）销量 34.4 万辆，市占率维持在 16%，但销量与第二名的比亚迪距离再次拉近，比亚迪第三季销售 25.9 万辆纯电动车，较去年同期成长 182%，与特斯拉的销量差异已连两个季度小于 10 万辆。上汽通用五菱和大众汽车（Volkswagen）则与上一季的名次相同，分居第三、四名。值得注意的是第五至十名皆由中国品牌包揽，而像是几何汽车和 MG（由上汽集团收购）都是首次挤进前十名，主要原因与中国市场需求热络有关。相对地，如现代（Hyundai）、起亚（Kia）就被挤出前十大之外，掉出前十名的还有小鹏汽车，该品牌表示其新车 G9 大规模交付会落在今年 10 月，因此第四季的表现攸关小鹏汽车是否能继续留在前十名中。

插电混合式电动车方面，比亚迪以 27.9 万辆位居第一，市占率 39.1%，然而其他品牌即便销量增加，市占率却依旧未能突破 10%。两大德系豪华车品牌中，奔驰（Mercedes-Benz）在中国和德国两大市场的销量较第二季有所增加，使其排名回升至第二名，宝马（BMW）欧洲销量下滑，因此第三季在销量和排名上都出现衰退。而中国品牌 AITO 首次进入前十大排名就排在第五名，除了销量急速增加外，AITO 是赛力斯集团与华为深度合作的品牌，车辆展现了大量的华为汽车技术能量，使得 AITO 的销售表现成为华为在汽车发展上的观察重点。

TrendForce 集邦咨询表示，第四季主要的动能包括秋季新车上市和年底促销，第三季销量下滑的车厂中，有部分原因来自于第四季有新车或改款计划使得消费者处在等待期，就全年而言仍有机会靠第四季冲高销量。另外，中国新能源车补贴退场前的购车潮加上各家车厂推出的购车优惠，让中国市场继续维持热度。