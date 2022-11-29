2022年大盘点：风驰电掣，全球十大最佳电动跑车

在以往，燃油车霸占着世界性能跑车的榜单。如今，可持续发展的风一直吹，直到现在跑车世界也发生了变化。高性能的车现在由电驱动，无论是前卫的，还是古典的，都通过电产生了更快的性能表现，带来的速度感让人倍感世界发生了根本改变，电气化的趋势不可阻挡。

1. 保时捷 Taycan

保时捷对电动汽车高端市场的影响正是您希望其地位的行业巨头可能产生的那种影响。Taycan 是一款四门快速豪华旅行车，比公司现有的 Panamera 车型略小。事实上，可以毫不夸张地说，保时捷已经为其首款电动汽车注入了其最佳中置发动机成果的所有标志，而 Taycan 拥有出色的车身控制、罕见的平衡、经过精心校准的操作控制和明显的转向精度。这辆车在空气悬架上的行驶非常好，这会增加它的吸引力。

该系列现在有几种型号，它的入门级状态仍然是超级跑车级加速。一流的 Turbo S 输出功率为 751 马力，售价近 140,000 英镑，无疑是地球上最快的真实汽车之一，尤其是考虑到它的 0-60 英里/小时加速时间仅为 2.6 秒。还有 Sport Turismo 和 Cross Turismo 版本，它们分别为 Taycan 配置添加了庄园和越野风格。

2. 奥迪 RS E-tron GT

第一辆带有奥迪 RS 首字母的电动汽车，在内心深处，是穿着不同套装的保时捷 Taycan。它使用相同的强大电动机（每轴一个）和相同的三腔室空气悬架，当然，底层架构是共享的。因此，电池组也类似，这意味着 WLTP 续航里程为 283 英里，具有 350kW 超快速充电的潜力。

这一切意味着，首先，RS E-tron 非常快。当它于 2021 年上市销售时，旗舰版将产生 612 磅英尺和 637 马力，并能在不到 3.5 秒的时间内轻松加速至 62 英里/小时。更妙的是，RS E-tron 的操控性很好，尽管其华丽程度和参与度不如其保时捷，尤其是在转向方面。然而它相差不远，当你闲逛时，拥有比 Taycan 更轻松的步态，考虑到电动汽车的改进优势，奥迪成为一个同样有吸引力的高端跑车代言人。

3. 莲花 Evija

莲花最近的所有头条新闻都是关于 Emira 的，这是英国品牌几乎全新的保时捷 Cayman 的同类追逐跑车。然而，这台机器也被誉为该公司最后一款配备内燃机的机器，未来的型号更倾向于超快速充电而不是无铅电池。我们可以期待的第一个暗示已经由 Evija 给出，这是一款全电动超级跑车，已经问世了几年，但尚未开始生产。

不过现在售价 200 万英镑的 Evija 预计会很快上市，数据有些让人摸不着头脑。Lotus 表示该车的四台发动机合计提供超过 2000bhp 的功率，而不是之前引用的 1973bhp。所以速度讲会非常惊人。

然而，Lotus 正在调整汽车的操控性和动力性，而不是原始统计数据，因此据说动力输出越来越强，就像任何自然吸气发动机一样。Evija 到底在多大程度上体现了 Lotus 的传统特征还有待观察，但如果即将推出的电动超级跑车中的任何一款能够真正吸引驾驶者的汽车，Lotus 的努力可能是我们最好的选择。

4.Rimac Nevera

C_Two 是 Concept One 的后续产品，Concept One 在 2017 年可以说是第一台启动电动超级跑车趋势的机器，其输出功率为 1073 马力，最高时速为 220 英里/小时，要价为 670,000 英镑。仅会制造 150 辆样车——几乎所有样车显然都已预定——并计划于 2022 年交付，交付的名称有所变化。在英国，销售是通过成熟的经销商集团 HR Owen 进行的。

硬件是引人注目的，有点令人垂涎欲滴。这辆车是围绕一个复合材料桶建造的，每个车轮都有一个电动机，前轴有独立的单速变速箱，后轴有两个双速双离合变速箱。目的是确保跑车能够充分利用其将近 1900 的马力，更重要的是，其扭力表现也非常可怕。凭借双横臂悬架、扭矩矢量控制和四级自动驾驶的潜力，该车具备了所有功能。只是不要指望它会便宜。

Rimac 的量产电动跑车 Rimac Nevera 实现了 412km/h，极速超过了中国高铁。这款车将于近期开启交付，售价高达 200 万欧元（约合近 1482.8 万人民币）。这款车的动力相比布加迪全系产品都要惊人。四台电动机提供超过 1900 马力，扭矩 2360N·m，由共计超过 120kWh 的电池组负责供能。

5. 宾尼法利纳巴蒂斯塔 Pininfarina Battista

就像保时捷 Taycan 和奥迪 RS E-tron GT 之间的关系一样，Pininfarina Battista 与 Rimac C_Two 共享许多硬件（和软件），但将作为这两款车型中外观更豪华、更面向 GT 的车型出现。

在金属（和碳纤维，obvs）中，Battista 的内部和外部都经过精美锻造，并且在很大程度上具有意大利风格，尽管该公司现在位于慕尼黑，母公司 Mahindra Group 是印度人。然而，工程师和修整师本身包括帕加尼和梅赛德斯-AMG Project One 超级跑车的校友。

在行驶过程中，这辆车令人惊叹，正如您所期望的那样，1900 马力、1696 磅英尺、0-186 英里/小时不到 12 秒、217 英里/小时的速度以及大约 200 万英镑的要价。然而，除了原始数字之外，还有更多的东西，因为 Pinninfarina 处理起来也很精致和沉着，感觉每一点都像在弯道上一样激动人心，在直道上也是如此。

6. 宝马 i4

宝马对电动跑车并不陌生，其命运多舛的 i8 插电式混合动力车将大胆的超级跑车外观与强大的高科技动力总成和真正有趣的驾驶体验相结合。然而，i4 是该公司的第一次尝试，也是一款合适的高性能全电动机器。

与 i3 和 iX 不同，i4 不是建立在定制的 EV 平台上，而是使用该公司 CLAR 架构的一个版本（本质上，这是一个电气化的 4 系列）。有一款入门级后驱 eDrive40 型号足够轻快，但要获得真正的酒吧间吹牛权利，您需要 M50，它具有双电机设置，可提供 536bhp 的强大冲击力， 0-62 英里/小时的加速时间 3.9 秒。

尽管整备重量为 300 公斤，但 BMW 的操控性却令人惊讶，敏捷性和控制力，其强大的电机和巧妙的软件可以让您在心情愉快的情况下做出一些尾部快乐的动作。它不像 M4 Competition 那样有趣，但感觉起来一样快，而且它缺乏完全的平衡和精确性，却在舒适和精致方面获得了好处。作为对全电动驾驶汽车的首次尝试，M50 几乎达到了目标。

7. 起亚 EV6 GT

您可能没想到会在此列表中找到起亚，但这家韩国公司最近一直致力于改变人们的看法。它始于几年前的 Stinger GT-S，这是一款高档四门双门轿跑车，配备强劲的 V6 发动机和富有表现力的后轮驱动操控，但正是该品牌对电气化的热情拥抱才让它真正达到了高潮性能标记。

潇洒的 EV6 已经在其版本中给人留下了深刻的印象，漂亮的外观、充足的速度和可控的操控性使其成为令人惊讶的产品。因此，对旗舰 GT 车型的期望很高是可以理解的——当您考虑规格时，这不足为奇。原始数据显示它的双电机设置（一个在前部，另一个在后部用于四轮驱动）可提供 577 马力和 546 磅英尺的功率，这使其适用于 0-62 英里/小时的时间为 3.5 秒和 161 英里/小时的最高时速速度。得益于其 77.4kWh 的电池，它一次充电可以行驶 263 英里，而 800 伏架构意味着可以进行超快速充电。

底盘也进行了调整，增强的运动模式只需按一下按钮即可提供更集中的减震器设置，而后部的电子限滑差速器则提示和一些操控乐趣。我们已经让乘客乘坐了这辆车，它展示了一款快速、稳重且抓地力强的 EV，旨在以敏捷性和长途舒适性来实现其 GT 名称。更好的是，我们应该在今年晚些时候开始驾驶，这样我们就可以做出最终的裁决。

8. 福特野马 Mach-E GT

福特决定在全电动 SUV 的臀部上打出著名的小马标志和野马徽章，但仍有许多人对此感到震惊。然而，现在是我们生活的新时代，无论喜欢与否，最终的汽车实际上相当不错，将独特的风格、强大的续航里程和体面的实用性注入一辆拥有足够 Blue Oval 标志性底盘魔力的汽车中。

奇怪的是，旗舰 GT 版本可能不是最令人满意的驾驶版本，但它是最快的，在某些方面也是最令人兴奋的。双电机设置提供健康的 480bhp，非常像野马，并帮助它在 4.4 秒的时间中以 0-62mph 的速度疾驰。电子设备的巧妙调整也意味着如果你有心情的话，会有一些肌肉车式的尾部快乐动作。

9. AC 眼镜蛇系列 4

另一个电动回归，虽然这次来自一个非常知名的名字。复兴的英国跑车品牌 AC Cars 正在为其顶级车型放弃大排量 V8 发动机，取而代之的是 617bhp、738lbft 的电动动力总成。鉴于此，也许最令人垂涎​​的数字是该车的重量仅为 1190 千克，这不仅以电动性能车的标准来看很轻，而且意味着功率重量比高得惊人。

需要注意的是，电池组只有 54kWh，如果你咬牙切齿的话，它不会持续很长时间，但如果你明智的话，它应该可以提供长达 200 英里的续航里程。但是老爷车的风格加入了电气化的新内涵，这是时代进步的一个标志。

10. Aspark 猫头鹰

你知道该怎么做。Aspark Owl 不便宜，但是性能超强，可在 1.7 秒内加速至 60mph，并通过四台电动机产生略低于 2000bhp 的功率。假设您不要求在每个弯道的出口处达到那种水平的性能，慢慢开，据说续航里程也能达到 280 英里。

至于出处，这款车原则上是日本的，但正在意大利都灵的 Manifattura Automobili Torino 制造。交付时间定于 2021 年初，但客户仍在等待 ，这种超级跑车都不容易拿到。到时候，车主将不仅拥有世界上最快的合法上街汽车之一，可以驰骋在繁华的都市街头。从轮胎的胎面花纹到复合材料车顶的顶部，Owl 的高度仅为 99 厘米。