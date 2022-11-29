11 月 29 日盘前，BOSS 直聘（NASDAQ：BZ）发布了 2022 年第三季度财报。财报显示，三季度 BOSS 直聘月活跃用户数（MAU）增至 3240 万，环比增长 22%。实现营收 11.79 亿元，超市场预期。非通用会计准则下，公司上市以来连续六个季度盈利，获得经调整后净利润 3.77 亿元。

BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏表示，“三季度的主题就是刻苦努力。相比于二季度，随着许多城市的招聘求职市场呈现出回暖趋势，公司收入也有了较好的提升。我们借助招聘专家的力量和计算机科学技术的力量，努力挖掘帮助应届生找工作的各种潜力，取得了一些进步，三季度 BOSS 直聘平台上应届生的人均收获较去年同期上涨了 6%。”

MAU 达 3240 万人创新高

财报显示，三季度 BOSS 直聘 MAU 达 3240 万，环比增长 22%，创历史新高。三季度 BOSS 直聘新增完善用户达 1400 万人，对比之前截至 8 月 15 日的约 800 万累计新增完善用户数，保持了良好的增长态势。完善用户指发布了至少一个求职意向的求职者或发布至少一个岗位信息的招聘者。

通过加大产研投入不断优化用户体验与人岗匹配效率，是 BOSS 直聘获取用户增长、保持用户粘性、发挥促就业价值的核心因素。三季度，BOSS 直聘投入研发费用 2.90 亿元，同比增长 39%。此前公开的信息显示，截至 2022 年 6 月 30 日，BOSS 直聘研发团队近 1400 人。

在用户增长的驱动下，三季度，公司在白领服务基础上，针对蓝领、金领的就业服务也稳步推进。其中蓝领在用户和收入端均呈现了高增长速度，尤其是在服务业和物流零售行业，服务业三季度现金收款同比增长接近 30%，金领用户三季度平均日活同比增长约 30%。

据国际足联 (FIFA) 官网信息，BOSS 直聘成为 2022 年卡塔尔世界杯亚太区域官方赞助商。作为卡塔尔世界杯亚太区域官方赞助商，BOSS 直聘将充分借助世界杯契机促进直聘服务在行业、地域间覆盖的广度与渗透率的提升。

增加免费职位，促求职招聘市场回暖

三季度，随宏观经济形势回暖，求职招聘市场活力随之增加。依托长短期、批量零散、全行业招聘需求兼容的既有优势，公司服务第一时间有效地承接了企业招聘需求。

三季度，求职者与 “专精特新” 型企业招聘者的达成次数达到 974 万。同时，电子/半导体、人工智能、汽车制造、生物制药、新能源等行业的职位增长显著。

人社部近期发布了 2022 年第三季度全国 “最缺工” 职业排行。营销员、车工、餐厅服务员、快递员、保洁员、保安员、商品营业员、家政服务员、客户服务管理员、焊工等职业位列前十。三季度，BOSS 直聘上的企业共发布了超 82 万个上述职业的相关岗位，吸引近 2000 万名求职者沟通。

此外，BOSS 直聘持续鼓励企业释放招聘需求，进一步支持招聘求职市场的回暖趋势。在 2022 年第三季度，对成都、贵阳、大连、金华等受疫情影响城市，BOSS 直聘持续扩大职位免费范围，连续五个季度支持疫情影响地区的企业恢复招聘。

营收 11.79亿元，净利润稳步增长

求职招聘市场的回暖与用户增长为 BOSS 直聘业务恢复提供了有效支撑。在第三季度，BOSS 直聘的经计算现金收款达到 12.38 亿元，环比增长 26.4%；经营现金流达到 3.67 亿元。

需要说明的是，BOSS 直聘服务前获得现金预付款，客户使用服务后再确认为营收，因此营收确认有一定滞后性。三季度营收为 11.79 亿元，仍高于市场预期。

得益于公司经营效率和成本调控的整体提升，BOSS 直聘第三季度销售与营销费用为 3.97 亿元，一般和行政费用为 1.56 亿元，保持低位走势。去除股权激励后，BOSS 直聘调整后净利润达到 3.77 亿元，保持上市以来连续 6 个季度盈利。

深化应届生就业服务和残疾人就业服务

三季度，公司持续提升核心技术能力，提升重点群体人岗匹配精准度。通过挖掘应届生更多潜在的就业方向，整体三季度应届生与企业招聘者人均达成次数较去年同期上涨了 6%。

公司还与央视新闻、中国青年报等知名媒体共同开展了促大学生就业公益带岗直播活动。其中，央视新闻 “职” 为你来全网获得 1500 万次观看。而在中国青年报的 “职” 想见你公益带岗直播后，短时间内企业就累计发放了数十个三方协议。同时，BOSS 直聘还创新校企合作模式，与上海海洋大学共建 “就业育人实践基地”，探索大学生求职服务新渠道。整个三季度，BOSS 直聘上活跃的应届生、非应届生与招聘者共开启沟通超过 6.5 亿次。

公司也投入技术资源，维护求职弱势群体和人才匮乏产业的权益，创造平等的求职招聘环境。三季度，BOSS 直聘持续推进无障碍求职计划，提升残疾人就业服务质量。目前已累计服务 9.8 万残疾人，提供在线岗位超过 2.8 万个。

持续升级招聘行业基础设施

三季度，BOSS 直聘在企业安全防线基础上，深入到对招聘者个人的违规行为治理。其中，打击涉嫌招聘性骚扰的 “灭蟑行动” 首期公示多个违规账号，通过强化招聘平台与用人单位联动监督的方式来保障求职者安全。同时，BOSS 直聘线下审核团队三季度辐射 160 个城市，累计行程 15 万公里。

BOSS 直聘发布的《2022 年三季度平台治理与服务报告》显示，三季度共封禁违规招聘者账号 16 万个，协助警方抓获上千个违法犯罪嫌疑人，重点打击索取隐私、职位薪资虚假等行为。同时，安全团队对送餐员行业展开专项治理，三季度该行业的有效投诉举报率降低至全行业平均水平以下。