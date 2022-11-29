全球化妆品 ODM（原始开发制造）企业 COSMAX 集团正在将业务版图扩展到宠物护理领域。该公司的宠物补充剂制造厂本月投入运营，将为消费者带来优质的宠物美容用品和宠物护理产品。

今年 5 月新成立的宠物补充剂 ODM 公司 COSMAX PET 宣布其制造厂本月投入运营。COSMAX PET 工厂位于韩国忠清北道槐山郡，占地 6600 平方米，建筑面积 2000 平方米。

全球宠物护理市场呈快速增长之势，COSMAX 集团因此瞄准宠物护理市场的巨大商机。据欧睿国际 (Euromonitor International) 调查数据显示，宠物护理市场规模预计将从 2021 的 1536 亿美元增长到 2026 年的 2177 亿美元。

COSMAX PET 为客户的品牌建设和产品理念提供量身定制的 “一站式解决方案”。该公司提出用不同原料和配方来应对宠物的不同需求，每种产品都采用了专属的包装设计。

COSMAX PET 的各项功能性成分均得到了韩国食品药品管理局的认证，因此从激烈的竞争中脱颖而出。COSMAX 集团计划将各项通过认证的功能性成分应用于宠物补充剂。

COSMAX 集团独特的功能性成分包括被纳入美国食品和药物管理局 (FDA) 新膳食成分 (NDI) 列表的 Agatri（藿香提取物）和 Tabetri（Taheebo 提取物），这两种成分有助于改善关节和软骨健康。

COSMAX PET 掌握了生产人类食用级宠物补充剂的技术，为消费者提供人类食用级、天然、有机和鲜肉等不同等级的配料。

COSMAX PET 的配方产品包括片剂、胶囊、粉末、肉干和软包装条状产品（胶状或果冻状）等形式。肉干和软包装条状产品是专为宠物定制的配方产品。COSMAX PET 根据针对宠物胃口的研究结果，设计出专门的食谱，并将其应用于所有产品，从而更好地满足宠物的喜好。

COSMAX PET 打算与客户合作，今年向市场推出各种新产品、配方和专用材料。

COSMAX PET 首席执行官 Ho jeong Jin 表示：“随着 ‘宠物人性化’ 成为宠物护理市场的热门趋势，宠物补充剂也呈现出多样化发展的特点。”

他接着说道，“COSMAX PET 将通过推出基于宠物研究和制造技术打造出的差异化产品，一跃成为全球性的宠物护理公司。”

历经三年多的潜心研究，COSMAX 开发出优质的宠物护理产品。自去年首次推出宠物用的香波和护发素以来，该公司正通过牙膏、润肤霜、香体喷雾和滴耳液来扩大宠物美容产品线。

COSMAX 已经建立起适合动物的成分和原材料数据库。该公司还获得了制造宠物用药妆的许可，建造了宠物产品的专用生产设施。