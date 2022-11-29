辐联医药科技有限公司，一家综合性的国际化放射性药物治疗公司，今日宣布收购位于美国新泽西州的 Focus-X Therapeutics，一家基于自身专有的多肽工程技术开发靶向放射性药物来治疗癌症的公司。此次收购进一步丰富了辐联医药的产品管线，包括两个准备进入正式临床试验的创新药项目以及一个创新型靶向多肽的开发平台。这些产品将充分利用辐联的放射性同位素生产、物流平台和临床资源优势助力这两个产品后续临床开发的推进。

根据收购协议条款，辐联医药将以 2.45 亿美元的价格收购 Focus-X，其中包括预付款以及潜在的开发、注册、销售里程碑费用和商业销售的特许权使用费。该项收购预计将于 2023 年第一季度完成。

辐联医药联合创始人、董事会主席兼首席执行官孙沛淇先生表示：“对 Focus-X 的收购完美的发挥了辐联医药放射性技术平台和研发平台的优势，为辐联带来了两项具有初步人体数据且即将进入正式临床研究的产品化合物，以及强大的管线和世界领先级别的靶向多肽发现能力。”

Focus-X 联合创始人兼首席执行官刘发博士表示：“辐联医药全面整合的平台将提供在生产技术、物流和临床开发方面的专长优势，以加快我们化合物的开发并进一步扩大我们在多肽领域的发现工作。辐联医药这个世界级放射性药物团队在开发惠及全球患者的放射性药物治疗方面拥有巨大的潜力。”

Focus-X 成立于 2020 年，该公司开发了一个专有的工程平台，主要致力于开发精准递送α或β放射性同位素以分解癌细胞 DNA 的多肽放射性配体。该平台能够针对生物分布、结合亲和力和体内稳定性等关键药物属性对多肽放射性配体载体进行高质量优化，这种优化对于其他配体靶向化合物（如抗体）来说是重大挑战。该公司同时专注于已验证的靶点和新的疾病机制。

Focus-X 已经建立了一条稳固的管线，该公司正在开发的两项主要产品，一项是前列腺特异性膜抗原（PMSA）靶向肽，可用于治疗转移性去势抗性前列腺癌；另一项是潜在可用于治疗胰腺癌的神经降压素受体 1 型（NTSR-1）靶向肽。目前 PMSA 靶向肽正在进行一项由研究人员发起的成像研究工作。此外，Focus-X 还有六个项目处于早期开发阶段。