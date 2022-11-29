新加坡保险科技初创公司 Igloo 日前宣布，已经获得了一笔 2700 万美元的B 轮增投，并表示本次 B 轮融资已经关闭。据悉，加上该公司于今年 3 月份展开的 1900 万美元首轮 B 轮融资后，Igloo 的 B 轮融资总额已经达到了 4600 万美元。

德国复兴信贷银行 KFW 旗下基金机构 InsuResilience Investment Fund II 领投了本次融资，WAM、La Maison 以及 Igloo B 轮首轮融资的领投方 Cathay Innovation 对此参投。

Igloo 由前 Grab CTO Wei Zhu 于 2016 年创立，公司的成立愿景是希望为东南亚居民带来人人都可以负担得起的保险服务。据介绍，Igloo 的主要业务方向为帮助企业为其用户和合作伙伴提供保险解决方案，而该公司也声称是新加坡的首家全栈式保险科技公司。目前，Igloo 已经与保险、电信、电商、酒店等领域的超过 55 家企业展开了合作，市场覆盖新加坡、印尼、越南、菲律宾、泰国、马来西亚。

（值得一提的是，本栏目周一报道的新获 1300 万美元融资的 TipTip 也是由 Grab 前高管创立）

在业务表现方面，Igloo 指出，自 2019 年以来，Igloo 已经协助促成了超 3 亿份保单，并将其总承保保费提升了 30 倍。

针对本次最新融资的用途，Igloo 称接下来将会进一步推进公司的产品开发和招聘工作。据介绍，现阶段，Igloo 团队中有半数均在从事研发方面的工作。此外，Igloo 也透露道，公司目前也正着眼于一些并购方面的工作，以帮助自身尽快实现 “全民保险” 的愿景。