Sarkcyber 是一家位于中国上海的新型电动汽车公司。Sarkcyber 是一群前本田技术人员和工程师的心血结晶，在 EICMA 2022 上首次亮相，并有望在 2023 年春季进入欧洲市场。该品牌的旗舰车型 HC10 Cetus 在米兰车展上展出，看起来像一辆令人印象深刻的电动摩托车。

关于 HC10，您首先会注意到它的运动型造型。这家中国制造商专门将其设计为一款功能强大的城市通勤车，配备了所有标志摩托车功能，例如座椅下方的大隔间和用于在旅途中为您的小工具充电的 USB 端口。这款踏板车还配备了一个 7 英寸的彩色 TFT 大屏幕，可以显示速度、电池电量百分比、续航里程和骑行模式。还有一个方便的倒档，让您可以在狭窄的停车位轻松操纵。

SARKCYBER 是一家聚焦新能源两轮车领域的创新科技公司，以全球领先的设计水平、电动技术和智能系统，设计、研发、制造、销售高端电动两轮车。“创造极致轻出行体验” 为使命，致力于将前沿科技与工业设计的融合推向极致，向全球用户提供愉悦的轻出行体验，为城市创造多元化的出行场景。团队主要成员来自本田，有着丰富的高端燃油摩托车和新能源两轮车的研发制造经验，在电动化的技术应用和车型创新方面保持行业持续领先水平。

除了那些基本的配置外，Sarkcyber 还拥有一些令人印象深刻的性能。它装有一台峰值功率输出为 18 千瓦（约 24 马力）的电动机。这使其高于标准 150cc 通勤车，更接近 250cc 至 300cc 摩托车的性能。为了管理电池寿命，HC10 配备了智能电池充电和监控系统，可优化性能以根据所选的骑行模式提供最佳续航里程。因此，Sarkcyber 一次充电最多可行驶 112 英里。HC10 同样被限制在每小时 78 英里的最高速度。

Sarkcyber HC10 Cetus 的其他技术特点配备了全 LED 灯，可提供出色的夜间能见度。它甚至在整流罩的两侧都有空气动力学小翼，尽管我确信它们更多的是为了展示而不是实际提高空气动力学效率。最后但同样重要的是，Sarkcyber 为您提供了三种开车的方式——智能钥匙、数字卡或通过智能手机应用程序进行蓝牙配对。

对于欧洲和亚洲快速增长的电动摩托车市场来说，Sarkcyber HC10 Cetus 无疑是一个有趣的前景。尽管该公司尚未公布这款踏板车的定价，但预计将于 2023 年春季在欧洲发布该车型。