优克联集团日前宣布，已与新加坡电动汽车供应商 APOLLO EV PTE. LTD（Apollo EV）签署了一份合作谅解备忘录，在车联网领域展开合作，为其提供高质量数据连接解决方案 。

根据此合作谅解备忘录，优克联拟通过在 Apollo EV 的车辆上安装其产品或内置物联网模块（GlocalMe Inside），为 Apollo EV 提供无缝且高质量的数据连接解决方案。双方未来拟就具体的产品和服务签署合同。通过此次合作，优克联将利用其创新技术，如云卡和超级连接技术，为 Apollo EV 提供可靠、更好且高质量的车载网络连接解决方案。

优克联首席执行官陈朝晖表示：“我们很高兴与 Apollo EV 签署此份合作谅解备忘录，在其新能源汽车上安装优克联的产品和物联网模块，这是优克联进军车联网领域的重要一步。Apollo EV 专注于对电动汽车需求有着巨大增长潜力的东南亚市场。此次达成合作将会进一步拓展我们的物联网模块和超级连接解决方案的应用场景。优克联此次携手 Apollo EV 满足其数据连接需求，并期待未来进一步拓展双方的合作领域。我们相信，此次合作将是优克联涉足物联网领域，始终为物联网用户提供更好数据连接解决方案的一个重要机会，优克联期待为更多新能源车企提供无缝且高质量的数据连接解决方案，共建全球 PaaS 和 SaaS 平台生态系统。”