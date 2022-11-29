2021 年 9 月，总部位于芬兰的电动摩托车初创公司 Verge Motorcycles 开启了极具未来感的 TS 的预购。TS 使用非常独特的后无轮毂电机，该电机还兼作后制动器。这也是为什么它看起来如此具有未来感的主要原因，后端看起来像是在漂浮。

现在，在 TS 的开发方面， Verge Motorcycles 已经沉寂了一年多。然而，来自该公司的最新消息是，首批几台 TS 已经在欧洲开始交付。对于那些一直在寻找功率类似于 1,000cc 裸车的以性能为导向的电动摩托车的人来说，Verge TS 可能就是适合您的产品——当然，前提是您不关心预算。毕竟，这款功能强大的电动摩托车标价在 25,000 美元左右。

进一步深入了解 TS 的细节，无可否认，注意力的中心是无轮毂后置电机。TS 除了是绝对的动力源之外，其独特的造型还使 TS 在 2021 年获得了红点设计奖。撇开不谈，该电机声称的最大输出功率为 102 千瓦，在燃油机的语言中相当于 138 马力。由于巨大的扭矩（735 磅-英尺），TS 可以在 3.5 秒内将自身从零加速到每小时 60 英里，并达到每小时 113 英里的电子限制最高速度。

Verge TS 伴随着令人印象深刻的续航表现数字。它配备了一个 20.2 千瓦时的电池组，声称其在城市中的续航里程可达 180 英里，令人印象深刻。当引入高速公路时，这个数字下降到 120 英里，但通过自行车上的 Combo-CCS 充电插座在短短 35 分钟内以闪电般的速度充电弥补了这一不足。总的来说，Verge TS 的重量达到了 225 千克，实际上按照电动摩托车的标准来说已经很轻了。它从 Öhlins 获得完全可调的悬架，甚至前后脚钉，允许骑手根据自己的喜好定制和调整自行车的人体工程学。