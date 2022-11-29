电动摩托车正在不断增长。这是一个似乎难以接受的现实，但却是全球摩托车行业张开双臂拥抱的现实。正如我们所知，许多国家的目标是在十多年内完全淘汰燃气发动机，因此制造商比以往任何时候都更有动力生产电动汽车，两轮车也不例外。

电动摩托车市场有很多令人兴奋的前景，特别是对于喜欢以性能为导向的机器而不是以通勤为重点的小两轮车的人来说。虽然性能相当于 650cc 到 700cc 摩托车的强大电动摩托车很少见，但市场上已经推出了一堆新的 125cc 等效运动电动摩托车和裸车。这自然意味着正在开发更强大的电动动力系统，我们看到电动摩托车变得更快、更实惠只是时间问题。

当我们谈到 125cc 等效电动摩托车的话题时，中国制造商雅迪 Yadea 这款新的称为 Keeness VFD 让人印象深刻。尽管自 2001 年开始涉足电动摩托车业务，但直到现在，雅迪才从两轮车转向了更运动的产品。从造型的角度来看，Keeness 并没有那么特别，从某种意义上说，它与市场上所有其他现代电动摩托车非常相似，具有尖锐的线条和棱角分明的车身。

从性能的角度来看，Yadea Keeness 配备了一个中置电动机，能够产生 10 kW 或大约 13.4 马力的峰值功率输出。扭矩数字高达 280 Nm 或 206.5 ft-lbs。至于续航里程，由于有两个可拆卸的锂离子电池组，一次充电可行驶 140 公里（87 英里）。电池组加起来重 14 公斤，总容量为 4.6 千瓦时。就像大多数街头电动两轮车一样，Keeness 的两端都装有 17 英寸的车轮，并配有一个 5 英寸的 LCD 显示屏，让骑手随时了解相关信息。雅迪预计将于 2023 年初将 Keeness 推向市场，但定价尚未公布。