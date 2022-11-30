波士顿科学公司宣布已达成最终协议，将以每股 10 美元的现金价格，收购 Apollo Endosurgery 公司，该价格反映出约 6.15 亿美元的企业价值。

Apollo Endosurgery 公司的产品组合包括内镜腔内手术（ELS）的各种医疗器械，可用于闭合胃肠道缺陷、管理胃肠道并发症及帮助肥胖症患者减重。与开放手术和腹腔镜手术相比，内镜腔内手术是一种侵入性更低的替代方案，术后恢复更快，且能将手术并发症的风险降至最低。

波士顿科学高级副总裁兼内窥镜事业部总裁 Mike Jones 表示：” 腔内手术作为一个新兴领域，是公司内窥镜业务的核心重点。Apollo Endosurgery 公司带来的差异化创新，会不断加强公司在全球内镜腔内手术领域的能力布局。我们将着力推广这一令人振奋的术式并在专业教育方面持续发力。此外，这次收购亦使我们得以进军内镜下肥胖治疗这一全新领域，并实现强劲而持续的业务增长。”

由于 Apollo Endosurgery 公司旗下包括 OverStitch 内镜缝合系统、OverStitch Sx 内镜缝合系统和 X-Tack 内镜 HeliX 缝合系统等在内的内窥镜缝合系统预计将延长特许经营权，公司 2022 年的净销售额预计可达到约 7600 万美元。

2022 年 7 月，Apollo Endosurgery 公司的 Apollo ESG、Apollo ESG Sx、Apollo REVISE 和 Apollo REVISE Sx 系统通过美国食品药品监督管理局（FDA）de novo 创新器械审核程序，是首批 FDA 获批用于内镜下袖状胃成形术（ESG）和内镜下减重手术的医疗器械。公司用于肥胖症治疗的产品组合还包括内镜体重管理的 Orbera®胃内球囊。

波士顿科学公司预计如满足惯例成交条件，收购将于 2023 年上半年完成。交易预计对 2023 年度波士顿科学经调整后每股收益影响不大，但此后会有所增加。由于摊销费用和收购相关的净费用，本次收购预计将减少或稀释（视属何情况而定）美国通用会计准则 (GAAP) 下的每股收益增加。