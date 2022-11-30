印尼纯素（vegan）美妆品牌 ESQA 日前宣布，已经获得了一笔 600 万美元的 A 轮融资。

本次融资由联合利华旗下风投机构 Unilever Ventures 领投，并得到了 East Ventures 的参投。据悉，本次投资为 Unilever Ventures 在东南亚地区美妆领域的首笔投资。

ESQA 成立于 2016 年，是一家主打纯素概念的印尼美妆化妆品品牌。据 ESQA 表示，该品牌为印尼的第一家纯素美妆品牌。目前，ESQA 已经推出了 120 余种产品，其所有产品都通过了纯素和清真认证，并于近期将产品线从化妆品扩展到了护肤品领域。

就市场表现方面而言，ESQA 指出，除印尼 47 座城市中的 Sociolla、丝芙兰、屈臣氏等线下零售化妆品店之外（该公司也有着相应的电商和 DTC 渠道），公司的产品也已经进入了越南、新加坡、马来西亚。此外，ESQA 也透露称，接下来公司也正计划进入越南市场。

根据 ESQA 发布的一份声明，公司已经实现了盈利。而针对未来发展，ESQA 称将利用这笔融资推进其在产品开发、人才培养、市场营销及市场扩张方面的工作。

值得一提的是，在 ESQA 之外，本月早些时候，印尼纯素美妆品牌 Base 也宣布完成了一笔 600 万美元的融资，并且同样为 A 轮融资（由 Rakuten Ventures 领投）。Base 在当时指出，在印尼，与其他行业相比，美妆行业在疫情期间呈现出了良好的趋势。而作为体现，公司的营收在过去一年中呈现出了 10 倍增长。

另一方面，本次也不是 Unilever Ventures 近期以来在印尼的唯一一笔投资。上月晚些时候，Unilever Ventures 作为领投方参与了印尼全渠道维生素补剂品牌 YOUVIT 的B轮融资。据悉，这次融资的总规模同样为 600 万美元，且这笔投资也标志着 Unilever Ventures 在东南亚初创生态的首笔投资。