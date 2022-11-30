现代汽车对美国联邦电动汽车税收抵免的资格被《降低通货膨胀法案》取消感到非常不满，但这并不意味着它会在角落里生闷气。它刚刚在佐治亚州萨凡纳附近破土动工，耗资 50 亿美元的电动汽车工厂。现在有消息称，它将与 SK On 和 LG Energy Solution 合作，建设三个新的电池工厂，年总产能为 90 GWh。换句话说，现代汽车正在美国向电动汽车过渡。

根据韩国媒体 Dailian 的报道，路透社称，现代汽车和 LG Energy Solution 正在考虑在新工厂附近的佐治亚州建设两家合资电池厂，每家的年产能为 35 GWh。这些工厂将极大地推动现代（和起亚）获得新的联邦电动汽车税收抵免资格。

该计划要求 40% 的电池材料和 50% 的电池组件在美国境内采购或由与美国有自由贸易协定的国家/地区供应。此外，汽车本身最终必须在美国组装。到 2027 年，这一比例将在未来 4 年内上升至 80%。LG Energy Solution (LGES) 也是通用汽车的主要电池供应商。

在另一份新闻报道中，韩国经济日报称，现代汽车和 SK On 还将在佐治亚州现代汽车新工厂附近建造一座价值 20 亿美元的电池工厂。计划于 2026 年第一季度投产，年产能为 20 GWh。

SK On 将为现代在萨凡纳附近的新工厂、其在阿拉巴马州蒙哥马利的现有工厂以及在佐治亚州西点的起亚工厂生产袋式高镍电池。SK On 已在佐治亚州经营两家电池制造工厂，并已为该州的另外两家工厂获得土地。

现代和起亚的大部分电动汽车都使用了 SK On 的软包电池，包括 IONIQ 5 和 IONIQ 6。它们将为预计明年发布的 IONIQ 7 SUV 和 Genesis GV70 EV 提供动力，后者将在明年生产。阿拉巴马州工厂。起亚 EV6 和将于 2023 年 4 月推出的 EV9 SUV 也使用软包电池。