几乎所有电动摩托车——无论是原型车还是量产车型——都采用单齿轮传动系统。这种转转功能适合非骑手和初学者，但许多顽固的摩托车手都接受手动变速箱的好处。毕竟，如果没有变速箱，就没什么驾驶乐趣，或者通过短换档来操纵动力输出。

印度电动汽车和技术初创公司 Matter 完全理解这些传动原则，其四速变速箱为其全新的电动摩托车 概念带来了老派的感觉。该动力传动系统将 10.5 kW（14.1 马力）电动机的 383.5 lb-ft 扭矩传递到后轮，电动机从液冷 5 kWh 电池中汲取所有动力。

为了保持动力系统以最佳效率运行，Matter 采用了专有的冷却系统。该装置不仅可以从电源组带走热量，还可以在此过程中冷却转子和定子。

Matter 没有透露液冷动力总成一次充电可行驶多少英里。然而，该公司令人满意的报告称，当插入墙上插座时，该概念可在 5 小时内充电。Matter 声称电动摩托车还将提供快速充电功能，但尚未发布这方面的更多信息。骑手可以通过一个七英寸的 TFT 面板跟踪里程、充电情况。该仪表板包括智能手机连接、通知、音乐播放和逐向导航等功能。

虽然 Matter 尚未为其电动概念命名，但该品牌计划在其位于艾哈迈达巴德的 Changodar 工厂生产第一批量产车型。这座占地 200,000 平方英尺的工厂目前的产能为 60,000 台，公司计划在不久的将来将该数字扩大到 200,000 台。