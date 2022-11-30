11 月 28 日，法拉第未来（Faraday Future）宣布 FF 董事会已任命 FF 中国 CEO 陈雪峰为 Faraday Future 全球 CEO，立即生效。FF 董事会在对公司 2021 年 7 月上市以来的业绩进行全面评估后，解除了毕福康全球 CEO 的职务。

对此，贾跃亭今日下午通过社交媒体表示，上市 16 个月以来，FF 因顶层治理和顶层管理等问题犯了很多错误也经历了很多磨难。其非常高兴地看到，继董事会的合格化调整完成后，本次的管理层调整将帮助 FF 进一步地拨乱反正、重回正轨。

贾跃亭称，他们将彻底改正错误并着眼未来，把全力推动 FF 91 Futurist 交付作为第一目标。随着第六个生产制造里程碑的达成，和产品性能测试持续获得超预期的结果，再加上陈雪峰出任全球 CEO，这让他们距离这一目标仅剩一步之遥。

此外，贾跃亭表示，从现在开始，相信股东层、董事会层以及全球员工将全力以赴实现高品质、低成本、高产品力和最短时间交付 FF 91 Futurist，推动 FF 逐步实现资本价值回归，并尽快公布这一规划及首批交车时间表。

在宣布任命陈雪峰为全球 CEO 的同时，法拉第未来昨日称 FF ieFactory California 已经接近完工，并达成了生产制造第六个里程碑，即在车辆主制造区域完成所有基础设施建设和设备安装，FF 91 Futurist 目前正在进行量产前最后的测试及验证工作。