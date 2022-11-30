如果您追求的是两轮车的实用性、效率和可承受性，毫不奇怪，这些简单的两轮车在亚洲大多数国家基本上都是较为受欢迎的道路之王，并且都在陆续智能化。在欧洲，各种形状的滑板车在城市街道上也很常见。两轮车行业知名的公司之一 SYM 刚刚发布了其最新型号 Jet 14 EVO。

Jet 14 EVO 保留了平坦的地板、14 英寸的车轮和城市多功能车的角色。同时，实用电动车经历了一系列现代化改造，使其成为当前以通勤为中心的电动车的有力竞争者。Jet 14 EVO 的车身由制造商进行了全面改造，拥有更清晰的新线条、带有双全 LED 大灯和日间行车灯的前端，以及提供一点防风保护的薄透明挡风玻璃。电动车的鞍座和后端也都进行了重新设计。

此外，SYM 还改进了其车的技术特性，为其配备了 USB 3.0 端口以更快地为智能手机充电、大屏幕、高对比度 LCD 屏幕和 Keyless 2.0 无钥匙启动。其他改进包括将油箱盖从马鞍下方移至围裙，以便更快、更轻松地加油、重新设计平坦的地板以及增加座椅下储物箱的容积。

在性能方面，SYM Jet 14 EVO 标配带 ABS 的前后盘式制动器。悬架任务由伸缩式前叉和预载可调双减震装置处理。由排量为 149cc 的液冷单缸提供动力。目前，这是 Jet 14 EVO 唯一的发动机配置，暗示这款车可能首先在亚洲市场上市。预计 SYM 将很快发布针对欧洲市场的初学者友好型 125cc 版本。