全球 CDMO 企业 Catalent 康泰伦特制药公司今日宣布已完成位于中国上海外高桥自贸区的临床供应设施的扩建。

康泰伦特外高桥临床供应中心建立于 2013 年，此次设施扩建约 2800 平方米，在原有基础上增设额外的 2 到 8 摄氏度冷藏和零下 70 到 90 摄氏度的深冻存储能力，并扩增了冷链二级包装产能。届时，康泰伦特上海的管理团队将在扩建区域举办升级扩容仪式暨客户研讨会，以全新的面貌向业内同仁展现最前沿的解决方案。

“中国是亚太地区临床研发增长最快的市场，康泰伦特将继续投资和扩大其设施和服务能力，为客户提供可靠、灵活和综合的支持，” 康泰伦特亚太地区运营总经理 Tracey Clare 表示。“我们在外高桥自贸区扩容的冷链产能将持续支持更多先进疗法的临床需求，帮助更多的生物药临床研究实现国际多中心试验规划。”

自 2019 年上海唐镇临床供应中心开业以来，康泰伦特持续加大中国的投资，完成了外高桥临床供应中的扩建，未来两大中心将持续为申办方提供优化的临床供应解决方案，联动全球和亚太区域服务网络，提供临床供管理，对照药采购，FastChain 需求引导供应, GMP 初级/二级包装，贴标，全球冷链存储和分发，以及回收和销毁服务。