据 Counterpoint Research 手机销量月度报告显示，2022 年 10 月，苹果公司在中国的月度市场份额达 25% 为历史最高水平，且连续两个月成为中国第一大手机品牌厂商。10 月也是 iPhone 14 系列销售的首个完整月。当月在中国每售出四部手机中，就有一部是 iPhone。

尽管其他主要手机品牌厂商的销量在 10 月有所下降，但苹果公司的销量却环比增长 21%。中国市场的整体销量同比下降 15%，而苹果公司的销量仅下降 4%，这进一步提升了苹果公司的市场份额。

过去两年，苹果公司在中国的市场份额屡破新高，在 2020 年 11 月和 12 月以及 2021 年 10 月、11 月和 12 月的月度市场份额均达到历史最高水平。值得注意的是，美国正是在 2020 年对华为开始实施制裁。

苹果公司在中国的销售市场份额

副总监 Ethan Qi 谈及中国市场的情况时表示：“宏观经济压力增大，防疫封锁打击消费者信心等诸多因素，让中国市场持续低迷，手机整体销量环比下降 4%。但苹果公司能够逆势上行，表明高端手机市场有更强的韧性。过去两年的中国市场趋势显示，苹果公司的高端市场份额已明显领先华为，几乎成为中国高端手机市场无可争议的领导者。iPhone 14 系列旗开得胜，其中 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的表现优于上一代 iPhone。iPhone 13 仍然表现良好，原因是 iPhone 13 与 iPhone 14 差距不大。”

iPhone 14 Pro Max 是中国当月最畅销的手机，其次是 iPhone 14 Pro。从在中国推出新款后的前五周销量来看，iPhone 14 Pro 系列占整个 iPhone 14 系列同期销量的 70%，而 iPhone 13 Pro 系列占整个 iPhone 13 系列的 47%。

在谈到 Pro 系列在 iPhone 14 系列的占有率呈上升趋势时，高级分析师 Varun Mishra 表示：“Pro 系列不光在中国人气上升。在美国等其他关键市场也是如此。苹果目前的 Pro 系列与非 Pro 系列产品线存在显著的设计和规格差异。例如，Pro 版本现在拥有最新的处理器和灵动岛，这进一步增强了该产品线的独特性。消费者愿意为 Pro 版本这些显而易见的价值支付溢价。在之前初步的消费者调研中，我们还发现消费者对 Pro 版本有更大的差异化需求。因此，在 14 系列中，需求明显转向 Pro 产品线。消费者愿意等待到货的时间也佐证了这一趋势。Pro 系列在主要地区的交付时间普遍为三至四周，供应正逐渐赶上需求。在 Pro 系列的加持下，苹果的总体平均售价将在 2022 年实现新高。”

中国市场对苹果的需求，尤其是对 Pro 系列的需求，依然强劲，可惜疫情封控让 iPhone 14 系列的供应受到影响。但由于 Pro 与非 Pro 手机之间的产品差异较大，计划购买 Pro 手机的消费者可能宁愿等待 Pro 版本到货，也不会选择其他版本。