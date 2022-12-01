印度农业科技初创公司 DeHaat 日前宣布，已经获得了一笔 6000 万美元规模的E 轮融资。

据了解，这笔融资由淡马锡和 Sofina Ventures 联合领投，RTP Global、Prosus Ventures、Lightrock 等现有投资者参投。有消息指出，DeHaat 在本次融资中的估值在 7 到 8 亿美元之间。作为对比，在 DeHaat 于去年 10 月份完成其 1.15 亿美元（印度农业科技领域规模最大的一笔融资）D 轮融资时，这家公司的估值为超 5 亿美元。

据统计，截至本次融资，DeHaat 所获得的融资总额已经达到了 2.24 亿美元左右。值得一提的是，DeHaat 在本次融资中透露，公司账户中尚存有近 70% 的 D 轮融资资金（尽管该公司也在最近几个季度内收购了 6 家公司）。

成立于 2012 年的 DeHaat 是一家一站式的农业科技解决方案平台，主要向农民群体提供从种植投入用品交易到农业咨询再到金融借贷和农产品销售等全方位的农业资源对接服务。据介绍，DeHaat 已经在印度超 11 万个村庄中为 150 万农民群体提供了服务，并同 2000 多家农业相关的企业（涉及加工商、快消品公司、银行、保险公司、大宗产品出口商等）和 1 万多名微商人士展开了合作。

在营收方面，有数据指出，在 22 年财年内，DeHaat 的营收增加了 3.6 倍，达到 127.4 亿卢比（约合 11.1 亿人民币）。不过，在亏损方面，DeHaat 也从上一财年的 5.4 亿卢比来到了 16.4 亿卢比。

就未来发展，DeHaat 表示，公司的目标是在未来一年内实现收支平衡，并同时达到 2 到 2.5 倍的同比增幅。