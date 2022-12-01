近日，专注于智慧病案领域的医疗 AI 创新企业北京颐圣智能有限公司（简称 “颐圣智能”）发布了智慧表单解决方案，率先为医疗机构临床数据的生成和填报提供了智能化、一站式解决方案。该方案具有双脑思维的编码智能引导、一次填写双编码自动映射多表单自动生成、无需开发模板自由定制等诸多亮点。

聚焦医院临床数据填报的两大挑战

病案是临床数据的集合，是医院临床诊疗过程和医疗资源消耗的唯一全面记录，已经成为国家医保 DRG/DIP 支付方式改革、医院精细化管理的基础设施。然而，面对越来越重要的临床数据应用，医院面临的两大挑战始终没有得到有效解决：

一是编码质量挑战。众所周知，编码质量会直接影响 DRG/DIP 入组和组别，直接决定医院的医保结算收入。而目前，我国医院普遍存在临床医生缺乏编码思维，编码员的数量和经验不足的情况。编码员通常没有受过系统培训，对编码规则或 ICD 诊断规则不熟悉，甚至某些基层医院没有编码员，这给医院编码质量带来巨大的风险和挑战。

二是填报效率挑战。无论是临床医生还是编码员、质控员，都存在人员不足、工作繁重的问题。而面对医保支付、绩效考核、住院病案首页、医疗保障基金结算清单、单病种质控数据上报……各种数据填报场景和格式，它们之间既有联系又有不同，有些可以共用却需要重复填写，有些不能共用需要单独填报，给医务工作者带来了工作负担以及数据管理挑战。

从科研到临床，颐圣推出双脑思维编码智能引导系统

颐圣智能坚持以医疗行业实际需求为出发点，致力于用创新技术解决医疗质量领域的痛点与挑战。这一次，颐圣智能基于与首都医科大学附属北京安贞医院的科研合作，在业内率先推出了双脑思维编码智能引导系统，并成为智慧表单解决方案的重要组成部分。

颐圣智能编码智能引导系统，让临床医生在病历书写的一开始，就能够对编码填写进行智能化、逐级式引导，为 DRG/DIP 入组、医保结算与绩效考核起到至关重要的作用。

第一，颐圣临床编码智能引导系统，脱胎于颐圣智能与首都医科大学附属北京安贞医院的联合科研，非常符合临床医生的实际需求和使用习惯。系统是同时理解临床医学和疾病分类学的融合智能模型，让临床医生可以在具有临床、编码双脑思维智能系统的逐级式引导下，快速、准确找到诊断所对应的编码、明确主要诊断选择依据，大幅提高了病案首页中编码的准确度和病案书写效率。

第二，颐圣临床编码智能引导系统，让编码工作前置，从源头开始打造高质量病案数据。颐圣智能始终致力于助力医疗机构打造高质量的临床基础数据，而高质量编码是高质量病案数据的重要一环，也是医保 DRG/DIP 能够准确结算的核心。通过临床编码智能引导系统，从源头上解决低编、高编、大帽子诊断等问题，结合颐圣智能病案质控系统，可以真正实现临床 “写得准”、病案 “编得对”、财务 “费用准”、信息 “传得全” 的全链条质控，保障病案数据及医保结算的真实准确。

自由定制与一站式填报，颐圣智能让智慧化病历系统成为现实

颐圣智能的智慧表单解决方案，除提供编码引导的智慧能力外，还提供了高度智能化的填报系统。一方面，医生的一次填写就可以自动完成 ICD 临床版、ICD 医保版等编码的自动映射，同时自动生成病案首页、医保结算清单等各个场景使用和上报的数据格式。另一方面，医生无需任何代码开发，就可以自由定制各类数据表单和病历模板，不但大幅减少了重复性劳动，还为临床诊疗和病案书写提供了极大的便利，实现真正智慧化的病历书写和管理系统。

颐圣智能的智慧表单解决方案将在医疗机构临床诊疗及管理的多个场景发挥巨大的作用：

一是在医保 DRG/DIP 结算场景，从源头上保障编码的准确。该方案通过临床医学和疾病分类学融合的双脑思维智能模型，保障编码的真实准确，从而保障 DRG/DIP 的准确入组，为医疗机构在 DRG/DIP 支付制度下获得准确的医保结算收入。

二是在临床医生的日常工作场景，为临床医生的病案书写提供高度智能化的辅助。该方案一方面有效提升临床医生的编码能力和病案的编码质量，另一方面大幅减少临床医生的重复劳动，并为其病历书写和管理提供诸如表单自动生成、模板自由定制等高度智能化的辅助能力。

三是在医院临床数据上报和质量管理场景，将编码质控前置到最前端，与颐圣智能智慧病案解决方案相结合，即可贯穿临床数据产生、质控、上报的全生命周期，实现全面的临床数据追踪和质量管理，为医院精细化管理和高质量发展构建牢固的临床数据基础设施。

颐圣智能成立于 2017 年 4 月，是一家以医疗质控为核心推动医院精细化发展转型的人工智能公司。作为国内率先布局内涵质控领域的医疗 AI 企业，颐圣一直专注产品的发展，推出的人工智能病案质控系统已在包括浙江大学医学院附属第二医院、首都医科大学附属北京安贞医院在内的全国 Top 三甲医院落地应用，显著提高医院病案质量和管理效率，为落地医院的医疗质量评价、绩效考核和 DRG/DIP 的推行应用提供了坚实的基础设施。