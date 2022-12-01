还记得 FUELL Flow 电动摩托车吗？早在 2019 年 4 月朦胧的日子里，它就以独特的造型获得了世界的关注。

据我们了解，首批交付预计将在 2020 年底开始向客户推出。FUELL Flow 使用正在申请专利的后轮驱动电机，他们称之为横向磁通电机。它由 FUELL 独家打造，为 Flow 提供动力——并非从其他地方采购。它是直接驱动的；无需担心链条或皮带。声称的功率约为 47 马力（提供 15 马力版本）。电池集成到底盘中并位于前方低位，是一个 10 千瓦时的单元。整备质量为 400 磅。

声称的城市续航约为 150 英里或 240 公里。 得益于板载 CCS 充电功能，FUELL 表示可以在 30 分钟内将电池充满。 选择充满电的 20% 到 90%，就像大多数 EV 用户所做的那样，该公司表示您可以在 15 分钟内充电。 或者，如果您打算将其停放一段时间，您当然可以将其插入家中的普通墙上插座以进行较慢的充电。

正如您对 2022 年电动摩托车的期望一样，FUELL Flow 还包含一个连接的仪表板和许多功能。关联的智能 ABS、行走和倒车辅助、eTraction 控制、盲点检测以及前后碰撞警告只是 FUELL 文献中提到的部分功能。

重要的是，FUELL 表示 Flow 被设计为模块化，因此随着技术和您作为骑手的需求的发展，电池组、后轮电机等单个组件可以随着时间的推移进行升级。