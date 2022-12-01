鉴于其到 2028 年成为纯电动汽车制造商的计划，Stellantis 子公司蓝旗亚举办了 “设计日”，不仅展示了新的品牌标识和新的品牌字体，还预览了其未来的设计。采用 “Pu+Ra Zero” 设计理念的电动汽车。

这些电动汽车将于 2024 年至 2028 年间投放市场。“Pu+Ra Zero” 并非经典概念车，而是 “雕塑” 和 “立体宣言”，是蓝旗亚全新设计语言的精髓”，正如该品牌在其华丽的传播中所写的那样。“Pu” 应该代表 “纯粹”，“Ra” 代表 “激进”——“Zero” 显然指的是零排放。

尽管如此，该雕塑揭示了即将推出的汽车中可能存在的一些总体元素。柔和流畅的线条是其特点。这将与以前的蓝旗亚设计有所不同，尽管有所有曲线，但清晰的边缘和角度在其中发挥了重要作用。品牌典型的杯形散热器格栅也经过重新诠释，变得更加扁平且宽度拉长。或者正如蓝旗亚在新闻稿中所说：“蓝旗亚 Pu+Ra Zero 概念车的前端是对蓝旗亚车型历史悠久的杯形散热器格栅的重新诠释。这个经典的形状通过三道光束投射到未来。”

在散热器格栅上方，还放置了一个蓝旗亚 (Lancia) 字样——“因此，从某种意义上说，光之圣杯拥抱着品牌名称”。这种 “双重签名” 肯定会出现在量产车上：“它代表了品牌的复兴和向电动汽车时代的过渡。”

据报道，蓝旗亚计划从 2024 年起每两年推出三款新车型——全部采用电池电力驱动。首先是新的蓝旗亚 Ypsilon，然后是 2026 年尚未命名的新旗舰车型，以及 2028 年的蓝旗亚 Delta 的全电动继任者。蓝旗亚并未在新闻稿中提供有关该技术的任何细节。

还不清楚蓝旗亚在价格方面相对于其他 Stellantis 品牌的定位如何——可能更贵、更独特。这是因为正如 Stellantis 宣布的那样，Lancias 将不再在多品牌经销商处销售。蓝旗亚的销售模式设想在欧洲设立 100 个独家展厅，并 “最大限度地利用在线销售”。如果公告有任何意义的话，这个设计概念将会存在很长一段时间，因为据说 “Pu+Ra Zero” 定义了 “蓝旗亚未来 100 年的设计语言”。我们很想知道 Stellantis 是否信守诺言！