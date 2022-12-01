今年 5 月，沙特电信公司（STC）联合华为在达曼地区完成全球首跳中频 SuperLink 链路商用创新。经过长达 6 个多月的现网运行，该链路运行稳定性能优异，达成设计要求。SuperLink 方案单天线、单链路带宽达到 10Gbps，节省了 67% 天面、70% 硬件数量，为 5G 郊区覆盖提供了极简、大带宽解决方案。

沙特作为全球 5G 建设先行者之一，从 2019 年就开始大规模建设 5G 网络。现网 60% 的 5G 站点都使用微波承载，城区主要使用长距 E-band 承载，对于郊区和远郊，由于距离过远，无法使用 E-band 覆盖。而使用传统频段受限于频率资源、天面和铁塔承重，单链路容量不超过 5Gbps，无法满足 5G 对回传带宽的需求，使得 STC 在郊区部署 5G 的速度大大降低。

针对以上问题，沙特 STC 联合华为持续创新，开发 SuperLink 解决方案，避免平行链路，减少 70% 硬件数量，减少 67% 的天线运输、对调费用和铁塔租金，大幅节省 TTM 和 TCO 。常规频段单天面、单管道带宽达 10Gbps，在解决了铁塔空间承重问题的同时，可以大幅提升郊区 5G 部署速度。

SuperLink 方案由业界首个多频天线和四合一载波聚合 CA ODU 组成：

多频天线可以覆盖 6GHz、7GHz、8GHz 或者 13 GHz、15 GHz、18GHz 三个大频段，解决了多个频段组合提供大带宽时，需安装多面天线组成平行链路的问题。在带宽演进过程中，运营商不需要为另一个频段增加一面天线，缓解了铁塔空间压力，无需重新对调，让部署、升级更容易。

四合一载波聚合 CA（Carrier Aggregation）ODU，在一个硬件中集成了 4 个通道，可减少 75% 的 ODU 数量，同时支持更高调制模式和更大的波道带宽，单 ODU 容量提升 500%。

沙特 STC 基础架构副总裁 Eng. Bader A. Allhieb 表示：“SuperLink 方案解决了长距大容量微波硬件堆叠的难题，让部署更简，带宽更大，可有效覆盖 5G 郊区，结合长距 E-band 的城区覆盖能力，有利于加快 STC 的 5G 建设速度。”