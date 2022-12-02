富士康正在推进其在沙特阿拉伯生产电动汽车的计划。将为新的电动汽车品牌 Ceer 建造一座专用工厂，计划于 2023 年初开始建设。

作为与沙特主权财富基金 PIF 合资企业的一部分，这家合同制造商于 11 月初推出了沙特阿拉伯的第一个电动汽车品牌 Ceer，现在已经购买了一块土地，将在其上建造 Ceer 的生产设施。根据富士康的公告，计划中的阿卜杜拉国王经济城 (KAEC) 的场地占地超过 100 万平方米。根据声明，收购价格为 3.59 亿沙特里亚尔，约合 9200 万欧元。

工厂的建设工作将于 2023 年初开始。它只是继续说 Ceer 车辆将从 2025 年开始提供——因此工厂必须在那时启动并运行。富士康可以借鉴其他电动汽车项目的经验，也有专门为电动汽车开发的平台，即 MIH。不过，Ceer 车型是否会使用 MIH 尚未确定。

富士康表示，该工厂将采用最先进的技术，“以确保生产效率，同时最大限度地减少能源和水的消耗”。它还旨在减少浪费。

对 Ceer 的车辆知之甚少。它们将在沙特阿拉伯制造，并从 2025 年开始在 MENA 地区（中东和北非）销售——也就是在中东和北非——这是该品牌在 11 月初推出时宣布的。正如现在所说，将会有轿车和 SUV。但它们的尺寸或价格范围没有具体说明。

“我们找到了一个可以满足我们所有需求的地方，”Ceer 首席执行官 James DeLuca 说。“KAEC 为我们提供了一个拥有世界一流物流的优越位置，为我们的全球和沙特供应商提供了有效的通道，以及一个理想的基地和发展我们未来劳动力的位置。”

Ceer 已经在 KAEC 拥有汽车就绪的基础设施这一事实可能是由于其在规划城市的其他项目：2022 年 3 月，Lucid 已确认在阿卜杜拉国王经济城建设一个每年可生产 150,000 辆电动汽车的工厂。多年来，沙特主权财富基金 PIF（公共投资基金）一直是 Lucid 的主要投资者。