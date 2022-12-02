当您想到陆上登陆时，您会想到开阔的田野、湖畔和山脉等风景如画的风景。与直接的越野驾驶相比，陆上有一种更加轻松和冷静的感觉，而且它通常不需要你的装备进行粗糙和大量的改装来应对严峻的地形。

因此，理想的陆上游览包括建立营地、探索周边地区以及独自或与朋友一起玩乐。有什么比在您的装备上携带全地形电动摩托车更好的方式来充分利用您的陆上体验。如果您的电动摩托车与您的装备相匹配，它的酷炫因素会变得更加酷炫。如果您在中国，并且碰巧拥有 Tank 300 Frontier Edition，那么您可以使用与 Tank 300 的坚固性和调色板相匹配的定制 Buxus EVA 电动摩托车来做到这一点。

这是一款坚固耐用的全地形电动摩托车，配备扭矩强劲的轮毂电机。Buxus EVA 的额定功率为 750 瓦，可以轻松攀登最陡峭的山坡。Buxus 称，与其强大的电机相辅相成的是一个 20Ah 电池组，Buxus 声称一次充电可提供长达 62 英里的续航里程。同时，EVA 的厚轮胎意味着它可以在各种地形（包括沙地、泥地、雪地和松散的砾石）上提供令人振奋的骑行体验。

EVA 还具有前后悬架，使自行车的骑行更加舒适，尤其是在单轨和碎石路上高速骑行时。当然，在 750 瓦的情况下，它需要良好的刹车才能停下来。这就是前后双活塞液压制动器发挥作用的地方。Buxus 还为这款摩托车注入了相当多的技术，在车把上安装了一个手机支架，并配备了蓝牙智能手机连接功能，可将您的手机变成数字仪表板。通过该应用程序，您可以访问 NFC、跟踪，甚至无线软件更新。

Tank 300 版 Buxus EVA 以其独特的配色而与众不同，该配色采用明亮的黄色调和对比鲜明的黑色点缀。两侧的 Tank 300 品牌标志增添了自行车的坚固美感。当连接到 Tank 300 上安装在保险杠上的摩托车架时，它构成了一个势不可挡的装备，一定会在街道和小径上吸引人们的注意。