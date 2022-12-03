12 月 3 日，合创汽车首款轿跑车型，纯电智能潮跑——合创 A06 正式上市，并在广州、杭州两地同步开启首批车主交付。 合创 A06 上市共发布 3 个版本：550A、630C 以及四驱 PERFORMANCE，售价分别是 17.98 万元、19.98 万元以及 26.98 万元。上市当天，EDG 合创汽车战队英雄联盟分部的代表作为首位车主，也通过视频惊喜 “现身” 活动现场，与 A06 多位首批交付车主，以及用户、投资人代表等共同见证这一重要时刻，开启 “赛道街道，皆有我道” 的潮智之旅。

合创 A06 550A 版本，CLTC 标准续航里程达 550km；630C 版本 CLTC 标准续航里程高达 630km，搭载容量为 71kW.h 的三元锂电池包，最大功率 160kW 电机；四驱 PERFORMANCE 版搭载前后双电机，最大总输出功率为 340kW、峰值扭矩达 534N.m，百公里加速只需要 3.7 秒，带来赛车级的性能体验，预计明年交付。

矢量美学缔造 “水滴风暴” 流线造型

作为合创首款纯电智能轿跑，合创 A06 采用全新矢量美学设计理念。“刀锋剑面” 的前脸设计，犀利夺目，运动宽体尾部和贯穿式尾灯与前脸呼应，共同描摹出 “水滴风暴” 流线造型，也缔造 0.217Cd 超低风阻系数的流畅车身，动静皆成为视觉焦点。超低风阻轿跑姿态底下，合创 A06 还拥有 4965mm 的车长和 2850mm 超长轴距，更将车内纵向和垂向空间分别扩展至 1841mm 和 1243mm，搭配 1.7㎡的低辐射全景天幕，让用户纵享宽适空间。

一个眼神便能唤醒 “小智”

合创汽车在技术自研上不断探索，升级打造 H-VIP2.0 智驾互联系统，并首次应用在 A06 上。H-VIP 代表了合创全场景车域生态聚合与智能化相融合，涵盖了合创智能语音交互、视觉语音增强引擎、智能辅助驾驶、SPA 智能泊车系统等智驾互联功能。基于 H-VIP2.0，合创 A06 全系搭载的高通 8155 芯片，配合全新自研的车机系统 HI-OS，能实现 3 秒极速开机。

合创 A06 还标配全新智慧助手 “小智”。“小智” 拥有行业领先的毫秒级响应速度，可根据地域、时间、天气、用户的喜好等大数据以及传感器的协同，让车机 UI 界面伴随场景的变化而变化，充分满足用户的个性化需求。基于强大算力，合创 A06 还具备视线唤醒、唇动识别、手势控制等多种智能黑科技，在高效便捷的同时，也为驾驶员的舒适体验全方位护航。此外，合创 A06 座舱使用环绕式无重力零压设计，标配一体式运动座椅以及 14.6 英寸高清中控大屏，搭载 11 个铝镁合金扬声器，7.0 声道大师级音效调校，为用户搭建了顶级的移动休闲娱乐空间。

“有温度的技术” 是合创的技术研发理念，也在合创 A06 上完美体现。A06 贴心地为用户提供落瀑式无感风幕，极力降低中上方出风口出风速度，进而实现快速降低天幕及车内温度的同时，还避免了直接吹着乘客造成的不适感。此外，合创还通过巧妙设计，将 A06 后吹面的部分冷风引流到扶手箱，制成车载冰爽魔方，酷热夏天，用户随手即可享受冰爽的饮料。

赛道级操控，上手零难度

性能和操控也是 A06 作为潮跑的立足之本。A06 拥有 50:50 轴荷黄金比、1640mm 超宽轮距，在超低风阻的 “助力” 之下，为用户提供更稳更具有乐趣的驾控体验。A06 全系标配后五连杆弹减分离式独立悬架，激情之余还能与舒适取得平衡。合创 A06 还使用了高集成、高槽满率、轻量化油冷扁线三合一电机，电机转速突破 20000 转，为用户带来电力全开的澎湃性能。

安全不是 A06 的口号，而是承诺

作为首款基于 H-GEA 合创全球纯电架构打造的车型，合创 A06 创新性地使用 “环环相扣” 极致安全车身结构，斩获 “2022 中国十佳车身” 大奖。车身材料以 “适材多用” 为设计原则，高强度钢占比超过 65%，热成型钢应用比例高达 20%，柱碰性能提升 78%，乘员生存空间能大幅提升 52%。

电池安全方面，合创 A06 标配陶瓷耐热电池，基于无明火高标准设计开发，采用航空级陶瓷隔热科技，上盖能承受 1200℃+的超高温度，还搭载合创自研的 BMS 智能电池管理系统，以及全面升级的高精度 SOX 估计算法与安全防护技术，能够实现 24h 全天候智能安全监控。

此外，合创 A06 配备 L2.5+级别的智能驾驶辅助系统，拥有 12 项主动安全辅助功能，能实现 0 到 200 米的全域感知覆盖，精准识别路面障碍物，保障驾驶安全。

诚意满满，上市超值礼遇不容错过

合创 A06 的上市超值权益也在上市及交付当天公布。用户只需在 “合创汽车”APP 或 “HYCAN 合创” 小程序成功支付合创 A06 预定定金，即可享多重限时好礼：

“限时膨胀礼”，前 2000 名支付定金的 A06 用户可享 5000 元定金抵扣 10000 元尾款的超值权益；

“潮跑无忧礼”，成功支付定金的用户可免费享有专属充电桩、终身三电质保、整车超长质保、终身免费道路救援、终身免费基础流量、5 年 6G/月娱乐流量、终身 OTA 服务、终身免费电池健康检查及专属多对一服务团队等诸多尊享好礼，让用户买得开心，用得舒心；

“超值焕新礼”，支付定金的用户还可享受至高 7000 元金融贴息支持、3000 元增换购支持，更有 “0 首付”、“0 息贷”、“0 月供” 等多种金融政策选择，“0 压力” 就能把 A06 带回家。

全面开启交付模式，潮跑体验就在身边

合创 A06 的试驾车已经到店，并将在全国范围内的 145 个城市，251 家线下店开展主题试驾活动。此外，合创汽车已经在全国开拓了 273 家售后服务中心，实现了全国 31 省/市 100% 的覆盖，为用户带来更加舒心便捷全周期用车体验。

完善的新零售以及售后网络，让合创体验店总有一家在你的身边！欢迎到店预约试驾体验，与广大合创用户同享纯电潮智生活！