欧宝及其姊妹公司 Vauxhall 将在他们的电动化旅程中迈出下一步，推出全电动全新 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric，它们将于 2023 年登陆欧洲市场。

全新 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric 采用 Opel/Vauxhall 独特的大胆和纯粹的设计，这种设计已经出现在 Astra 和 Astra Sports Tourer 的内燃机和电动车型上。

Vizor 前端装有 Vauxhall 最新的驾驶辅助和安全系统、新的 Griffin 标志，以及 Vauxhall 一流的 IntelliLux LED 像素灯技术。同时，Vauxhall Compass 的设计原则确保了全新 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric 从各个角度看起来都很平衡。从发布之日起，所有 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric 车型都标配 18 英寸钻石切割合金轮毂，可以采用黑色饰面以增加造型。

全新 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric 均采用相同的全电动动力总成。全新 Astra Electric 由产生 270Nm 扭矩的 114kW（15hp）电动机和 54kWh 电池提供动力，单次充电可达到 416 公里（258 英里）的 WLTP 认证续航里程，最高时速可达 170 公里/小时（105 英里/小时）。根据驾驶偏好，Astra Electric 驾驶员可以在 Eco、Normal 和 Sport 三种模式之间进行选择。

新的 Astra Electric 每 100 公里仅需 12.7 千瓦时的电力（根据 WLTP3，为 14.9 千瓦时），使其不仅成为日常使用的完美、高效的车辆，而且还是在长途旅行中节省时间的理想伴侣。即使电池电动 Astra 需要充电，这也只意味着在充电点短暂的 “进站”。Astra Electric 在 100 kW 直流快速充电站可在大约 30 分钟内充电至电池容量的 80%。此外，全电动 Astra 还标配了一个三相 11 千瓦的家用壁挂式车载充电器。

电池实际上安装在车身底部——因此内部不会损失乘客和行李的空间。即使后排座椅升起，Astra Sports Tourer Electric 的后备箱也可提供 516 升的行李空间——座椅放倒后，容量可增加至 1,553 升。另一个优势：电池的低位置也使 Astra Electric 和 Astra Sports Tourer Electric 在路上处于安全和稳固的位置，这是 Opel/Vauxhall 的典型特征。

内饰还提供特别强烈的驾驶体验：符合人体工程学的 Active Sport 座椅（可选 Alcantara 面料）为 Astra Electric 驾驶员和乘客提供最高水平的座椅舒适度。这些座椅已通过 Aktion Gesunder Rücken eV（AGR；健康背部运动）认证，提供出色的横向稳定性和多种手动和电动调节选项。这样，驾驶员感觉更牢固地融入了车辆，并在方向盘上体验到独特的感觉。

带有两个 10 英寸宽屏大显示器的全数字 Pure Panel 也将驾驶员带入了现代驾驶舱世界。最新一代直观的人机界面显示所有重要功能，如电池充电状态或范围，而气候控制等重要设置仍然可以通过触摸按钮轻松调整。借助大型 E-HUD 平视显示器和自然语音识别，驾驶员的眼睛可以专注于道路和交通状况。

众多辅助系统，从带有自动紧急制动的前方碰撞警告到主动车道保持辅助、困倦检测和后方交叉路口警报到半自动变道，都捆绑在新的 Intelli-Drive 2.0 中，并进一步提高了安全性——一流的自适应 Intelli-Lux LED 像素灯具有 168 个 LED 元件。

全新 Astra Electric 的订购将于 2023 年初开始，预计从 2023 年 6 月开始交付。Astra Sports Tourer Electric 的订购将于夏季开始，并从今年下半年开始交付。