美国电动汽车制造商 Fisker 正在考虑为其第二款车型 Pear 建立欧洲生产基地。目前，根据首席执行官 Henrik Fisker 的说法，许多选项仍在研究中——例如是从头开始、单独建造还是与合作伙伴一起建造，甚至接管现有工厂。

“我们目前也在考虑在欧洲建造 Pear，” 创始人 Henrik Fisker 告诉德国出版物 Handelsblatt。这可以与合作伙伴一起完成，也可以单独完成。该决定预计将于 2023 年年中做出。据报道，价格低于 30,000 欧元的平价电动车型 Pear 最初将由美国俄亥俄州的合同制造商富士康从 2024 年开始生产。

如前所述，考虑因素尚未最终确定，但根据 Fisker 的说法，德国是可能的地点之一。“如果我们在东欧的某个地方从头开始，我们就必须培训人员，” 菲斯克说。“而且提高产量需要更长的时间。” 高能源价格对德国不利。无论如何，欧洲大陆的一个位置是有道理的，这意味着拒绝在英国生产。对欧洲大陆的承诺是目前为数不多的具体声明之一，因为该公司仍在考虑所有可能的选择。

它不一定必须是新建筑。“我们可以购买现有的工厂，”Henrik Fisker 说。与另一家汽车制造商的合资企业也是可以想象的。

根据 Fisker 的说法，还可以在美国增加第二家工厂，用于本地生产 Ocean 电动 SUV。在格拉茨的合同制造商 Magna，第一款 Fisker 车型的生产在几天前如期开始。他说，在印度，Fisker 甚至正在与一个主要的行业合作伙伴讨论以低于 20,000 美元的价格制造一辆汽车。“但我们不会在美国或欧洲降低那么低的价格，”Henrik Fisker 说。

我们自己的工厂——无论是新建还是收购——都意味着背离公司当前的战略。因为与 Lucid 或 Rivian（或曾经的 Tesla）等 eMobility 初创企业不同，Fisker 迄今为止一直依赖合同制造。这是为了使公司的组织在设计、开发和销售方面保持精简。在采访中，Henrik Fisker 计算过，麦格纳为了生产 Ocean，他们只购买了价值约 1 亿美元的生产机器人，并提供给麦格纳使用。然而，自己的工厂将花费近 15 亿欧元。

Fisker 暗示说，这种商业模式现在更有可能只适用于初始阶段。到 2025 年，该公司希望提供四到五种型号，数量也相应增加。Fisker 说，这样一来，它将不再是一家初创公司。