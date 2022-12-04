如果您喜欢骑自行车，Angell 这个名字可能会让您耳目一新，也可能不会。这家法国电动自行车初创公司在电动自行车领域是一个相对较新的参与者，但由于其优雅时尚的设计，已经让电动自行车爱好者眼花缭乱。事实上，只要看一眼 Angell 的电动自行车，就可以清楚地看出，在风格方面，比其他车型更胜一筹。

M Rapide，这是一款电动自行车，Angell 声称它是迄今为止用途最广、适应性最强的车型。看一眼 M Rapide，就可以清楚地看出 Angell 对所有微小的细节都非常注意。这辆自行车非常干净，流线型，并具有复古外观，同时看起来非常现代。与 S Rapide 不同的是，M Rapide 具有平顶管和设计独特的后上叉，使座管看起来像是漂浮的。

自行车造型的外科手术精度使其进入后部，电池安装在后轮正上方。得益于这种独特的电池配置，Angell 能够保持框架纤薄和流线型。虽然它看起来像一个从自行车后部突出的行李架，但电池组并不是设计用来携带任何行李的，但是它有内置的尾灯和刹车灯。

说起来，Angell 非常重视安全，为 M Rapide 配备了杆端转向灯。还有一个内置的安全系统，Angell 对此感到非常自豪，如果您的自行车在拥有后的头两年内被盗，它会更换或给您新自行车。其他功能包括带有集成显示屏的超时尚车把。当然，与所有其他技术电动自行车一样，Angell M Rapide 有一个专用的移动应用程序，您可以通过它访问无数的功能和设置。

在性能方面，M Rapide 由一个 250 瓦的轮毂电机提供动力，可提供高达每小时 15.5 英里的速度的踏板辅助。位于自行车后部的可拆卸电池组一次充电可提供长达 31 英里的续航里程。不可否认，这并不是那么多，但是，重要的是要记住，M Rapide 被设计为一种生活方式，悠闲的电动自行车，旨在为您的日常通勤增添一些趣味，而不是功利主义的主力电动自行车。

最终，Angell M Rapide 的高端频谱定价为 2,740 欧元。尽管如此，M Rapide 的时尚设计和高科技功能肯定可以弥补其高昂的价格标签。