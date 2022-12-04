荷兰高科技公司 Lightyear 开发了世界上第一辆太阳能电动汽车，其第一辆汽车 Lightyear 0 在芬兰的维美德汽车工厂正式开始生产，从而书写了历史。

该公司计划每周生产一辆汽车，并在 2023 年第一季度逐步扩大生产规模。这是第一家制造直接利用阳光发电的电动汽车的汽车公司。经过六年的自主技术开发，Lightyear 已经度过了新汽车公司最具挑战性的阶段之一：以新技术进入市场。

“近年来，我们实现了许多里程碑，从重大的融资成就到良好的合作伙伴关系。然而，今天是我们迄今为止达到的最重要、也可能是最具挑战性的里程碑”，Lightyear 首席执行官兼联合创始人 Lex Hoefsloot 说。“第一辆太阳能汽车 Lightyear 0 的开始生产，让我们离为每个地方的每个人提供清洁出行的使命又近了一大步。我们可能是第一个实现这一目标的人，但我当然希望我们不是最后一个。”

Lightyear 0 是该公司试图改变移动行业的第一步：通过创造一款电池容量更小 (60kWh) 的高效汽车，Lightyear 希望让消费者跳过充电网络，以更可持续的方式驾驶。成立六年后，该公司已发展壮大，拥有 500 多名员工，并通过维美德汽车、普利司通和科尼赛克等知名合作伙伴建立了可靠的供应链。由此，Lightyear 证明它可以将其愿望转化为行动。

Lightyear 的生产合作伙伴 Valmet Automotive 是一家标杆性的电动汽车制造商，拥有超过 10 年的 EV 生产经验和超过 50 年的大型知名汽车品牌经验。

“我们与 Lightyear 一样致力于创造新的、更具可持续性的移动解决方案，并且很高兴能成为汽车行业创新发展的一部分。在过去的几年里，我们一直密切合作，了解 Lightyear 0 的技术，并为顺利生产面向消费者的太阳能电动汽车做好一切准备，” 维美德汽车公司首席执行官 Olaf Bongwald 说。