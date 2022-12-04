科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.11.28-2022.12.04）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管 “大厂毕业” 和 “为社会输送人才” 往往会代表着一种参杂了诸多复杂情绪的表述，对东南亚的创投领域来说，这些做法正在从某种程度上成为一种需求。

从破纪录的融资水平到不断涌现的初创企业，在经历了前所未有的 2021 年后，东南亚已经展现出了这片被忽视太久的市场地区所能蕴含的潜力范畴。然而，正是基于这种 “前所未有” 的发展速度，这一领域却也在不断暴露出一些 “前所未有” 的问题。

以本周的主角菲律宾为例。仅在 21 年的前 10 个月内，这里的创投生态就已经走过了过去数年才能完成的道路。其融资总额不仅超过了 17 至 20 年的累积总和，在融资轮次方面，菲律宾的初创公司也打破了笼罩多年的 “B 轮魔咒”——在 21 年之前，这里的最高轮次仅为 A 轮。而随着该地区数字化进程的继续加速前进，尽管未能从今年的全球科技市场波动中幸免，现阶段，菲律宾的创业热潮依然不减，其非企业背景的初创公司所获得的融资总额较上年呈现出了几乎翻倍的趋势。

在这样的背景下，有数据预测，至 2030 年，菲律宾的互联网经济 GMV 将从今年的 200 亿美元增长至 1250 亿美元，实现超 500% 的增幅。但正如上文所说，面对这种 “前所未有” 的势头，对这个才刚刚兴起不过数年之久的新兴互联网市场来说，由于该领域此前长期处于一种相对落后的状态，菲律宾初创公司——尤其是在接下来出现的初创公司，它们所面临的人才缺口问题也正在随着这种不断加速的发展趋势而变得更加严峻。

面对这一挑战，无论是高层的管理人士还是执行层面的工作人员，从零开始培养的效率显然很难跟上这种 “前所未有” 的步伐。这时，也正如上文所言，以 “大厂毕业” 和 “为社会输送人才” 为代表的 “批量生产模式” 便成为了其中为数不多的捷径之一，至少他们会更加深知一家相对成熟的企业是如何一步一步来到今天（当然，这种毕业更多会是一种主动行为）。而作为体现，本周新获得 1300 万美元融资的 TipTip 和 2700 万美元融资的 Igloo 两家印尼公司的创始人则均是来自于 Grab 的 “毕业生”。

类似的事情也并不仅仅只出现在新兴市场。在 Accel 和 Dealroom 联合制作的一份调研报告中，我们可以看到这样的一组数据：自 2008 年以来，来自 344 家欧洲和以色列独角兽企业的 “毕业生” 共创建出了 1018 家新的初创公司——或者说是真正字面意义上的 “为社会输送人才”。

最后，把视角再转移回东南亚。“数字十年” 下，菲律宾并不会是其中唯一一个或者只会拥有这一段高光时刻的 “新面孔”，并且 “菲律宾” 们所要面临的长期性基础问题也不会仅仅只局限于人才缺口这一个方面。然而，如果这些问题所跻身在的是一种积极的期盼，那么它所指向的却也会是一个有着同样结果的结局，就像现在正在印尼发生的那样。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

马来西亚当局修订该国 VC/PE 指导框架，新规已于本周一正式生效：动点出海获悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC）已于近日修订了该国的 VC/PE 以及与其相关的管理公司的指导框架，其修订后的新规已于本周一正式生效。

SC 在一份声明中表示，修订版的 VC/PE 指导框架旨在营造出更有利的投资环境，进一步提升私人市场的发展活力，尤其是就 VC/PE 资产类别而言。据了解，本次的修订重点在于扩大投资者的基础并引入更多资本。

优克联与新加坡电动汽车供应商 Apollo EV 签署谅解备忘录：优克联集团日前宣布，已与新加坡电动汽车供应商 APOLLO EV PTE. LTD（Apollo EV）签署了一份合作谅解备忘录，在车联网领域展开合作，为其提供高质量数据连接解决方案 。根据此合作谅解备忘录，优克联拟通过在 Apollo EV 的车辆上安装其产品或内置物联网模块（GlocalMe Inside），为 Apollo EV 提供无缝且高质量的数据连接解决方案。双方未来拟就具体的产品和服务签署合同。通过此次合作，优克联将利用其创新技术，如云卡和超级连接技术，为 Apollo EV 提供可靠、更好且高质量的车载网络连接解决方案。

爱驰与泰国 PhoenixEV 达成 15 万辆新车战略合作协议：近日，爱驰与泰国企业菲尼克斯电动汽车有限公司正式签署战略合作协议。根据协议，菲尼克斯 EV 计划在未来五年左右的时间，共计向爱驰采购约 15 万台新能源车用以零售和运营，涵盖爱驰全部系列车型。这是迄今为止中国造车新势力在海外的最大合作计划。同时，双方计划未来就销售、售后、充换电网络及属地化的软件开发等业务，考虑在泰国共同筹建名为 “Aiways 泰国” 的新公司。

调查显示，90% 的东盟初创公司会在招聘技术型员工时遇到问题：根据东南亚风投机构 Alpha JWC Ventures 与咨询机构 Kearney 于日前联合发布的一份调查报告显示，在东盟地区中，有九成的企业会在招聘、培养以及留住技术性员工方面遇到问题。报告同时表示，随着公司的发展，相比于重新招聘，留住员工的重要性也会更加明显。而就这一方面来说，企业往往会在薪酬、技能需求和工作经验之间的差距、公司品牌三个方面遇到挑战。此外，报告也指出，对该地区而言，同时拥有技术和非技术背景的员工也面临着短缺的问题。

京东或将退出印尼和泰国市场：根据南华早报援引知情人士的消息表示，京东目前正寻求退出其在印尼和泰国的合资公司（分别为 JD.id 和 JD Central）。消息人士表示，京东一直在寻找潜在投资者，以买断其在印度尼西亚和泰国合资企业的股份。作为背景，消息人士称，对京东来说，这两个国家的业务增长一直是该公司的一个挑战。南华早报认为，京东的这一潜在举措反映出的是上述市场地区中电商增长放缓的现象，其中的部分原因则是受生活成本增加所影响。

目前，京东及相关的当地合资企业并未回复南华早报的置评请求。不过，也有其它媒体表示已收到了回复——京东称，从未有过关于京东退出合资公司的讨论，“对我们来说，一切都还在正轨。因此，没有理由要去证实这些谣言。”

股票禁售期结束后，GoTo 股价跌至新低：据悉，随着于 11 月 30 日结束的股票禁售期的到来，东南亚超级互联网巨头 GoTo 的股价也来到了新低。当地时间，周四上午，GoTo 的股价已下跌了 6.6%，至 141 印尼盾，较 338 印尼盾的 IPO 价格下跌 58%。据了解，在此之后，将有约 1 万亿股的 GoTo 股票（占已发行股票总数的 90% 以上）有资格出售。

作为背景，有报道指出，一个月之前，GoTo 曾在与其早期支持者（包括阿里和软银）就股权出售方面的事项进行了谈判，以避免在禁售期结束后可能出现的股价下跌局面。不过，该谈判计划似乎已经停滞。知情人士表示，参与讨论的股东和潜在买家并未能就股票价格达成一致。

投融资

TipTip 获得 1300 万美元融资：TipTip 成立于去年 10 月份，主要通过旗下社区平台（包含网站端和移动端）帮助内容创作者向其粉丝出售自身创作的付费内容（比如视频课程、在线直播或者文档教程）。该平台于今年 7 月份正式上线，目前仅专注于印尼地区。不过，据 TipTip 介绍，平台目前已经覆盖了印尼的 40 多个地区，拥有 2500 多名内容创作者和超 3 万名用户。

作为平台的成立初衷，TipTip 表示，东南亚有很多自身具备一定才华的群体，比如厨师、音乐人、画家等等。然而对这类群体来说，尽管他们可以去基于线上模式为自己谋生，但面对 YouTube、Facebook、Instagram、Patreon 等常见的社交媒体营销平台，作为非顶流创客的他们很难广告商的关注，并且其影响力也始终有限。于此，TipTip 便希望能够提供一个专注于内容营销环节的内容营销社区。

Igloo 获得 2700 万美元增投：Igloo 由前 Grab CTO Wei Zhu 于 2016 年创立，公司的成立愿景是希望为东南亚居民带来人人都可以负担得起的保险服务。据介绍，Igloo 的主要业务方向为帮助企业为其用户和合作伙伴提供保险解决方案，而该公司也声称是新加坡的首家全栈式保险科技公司。目前，Igloo 已经与保险、电信、电商、酒店等领域的超过 55 家企业展开了合作，市场覆盖新加坡、印尼、越南、菲律宾、泰国、马来西亚。

Unilever Ventures 在东南亚美妆领域的首笔投资给了一家主打纯素概念的印尼品牌：ESQA 成立于 2016 年，是一家主打纯素概念的印尼美妆化妆品品牌。据 ESQA 表示，该品牌为印尼的第一家纯素美妆品牌。目前，ESQA 已经推出了 120 余种产品，其所有产品都通过了纯素和清真认证，并于近期将产品线从化妆品扩展到了护肤品领域。

就市场表现方面而言，ESQA 指出，除印尼 47 座城市中的 Sociolla、丝芙兰、屈臣氏等线下零售化妆品店之外（该公司也有着相应的电商和 DTC 渠道），公司的产品也已经进入了越南、新加坡、马来西亚。此外，ESQA 也透露称，接下来公司也正计划进入越南市场。

观点&访谈

对话数问科技：在出国留学这件事上，课外活动是一片值得去开发的蓝海：多数情况下，留学申请的成功与否往往会同学生在 GPA、雅思、托福这些标化成绩方面的表现所挂钩。然而，随着海外高校对学生综合能力的愈发重视以及标化成绩竞争程度的逐渐饱和，能够立体展示出申请方个人特质的课外活动状况也在成为其中的关键。作为体现，就市场发展潜力而言，这一环节也在不断于此展现出更大的想象空间。

日前，在 Google 的邀请下，动点出海有幸于 2022 谷歌出海加速器展示日上同入选孵化企业 “一站式多学科课外活动 SaaS 平台” 数问科技展开了一场对话。基于数问科技创始人向光博士的分享，我们也将从中一窥课外活动这个 “隐性” 赛道正在如何成为一种 “刚需” 存在。

在成为东南亚下一个增长引擎的道路上，菲律宾能够走多远？：多数情况下，当 “东南亚” 和 “数字经济” 这两个词语出现在一起的时候，这个组合所指向的往往会是印尼或者新加坡。

如我们所见，从庞大人口规模所带来的巨大市场发展潜力再到相对领先的社会发展阶段，近年来，得益于自身的绝对优势，这两位东南亚创投界常客正在不断成为这片新兴移动互联网市场 “数字十年” 道路上的最大公约数。当然，作为一个并不孤单的庞大集合体，对东南亚而言，随着其万亿美元小目标的不断充实，这种相互独立却又密切联系的关系却也在激发着一些 “新面孔” 的奋起直追，并在这个过程中为东南亚下一个十年的何去何从创造出更多期待。

活动&项目

印尼线下活动回顾｜移动互联网时代下多语种 AI 技术的发展与展望：11 月 11 日，动点科技旗下部门动点国际（TechNode Global）作为执行方在印尼雅加达成功协助举办了 2022 科大讯飞全球 1024 开发者节印尼站的海外城市峰会线下活动。

其中，在圆桌讨论环节，在动点国际总监 Stanley Chong 的主持下，Indofun 创始人李宗磊、Wook 产品总监万迟刚、华为云印尼销售总监王琳、科大讯飞海外区域经理 Jeffery Wang、KUPU 创始人兼 CIO Andry The 共同围绕 “移动互联网时代下的多语种 AI 技术” 这一主题，就单语种/多语种 AI 技术在当下阶段发展、技术如何为生活带来改变、多语种 AI 技术的普及之路等热门话题展开了一场深刻探讨。

“泰国加速器” 项目正式启动，动点国际成为官方合作伙伴：据悉，由泰国创新创业平台 Techsauce 发起的 “泰国加速器”（Thailand Accelerator）项目已于近日正式启动。

据了解，本加速器项目旨在帮助泰国和东南亚的初创企业筹集资金，并为其提供成长助力。该项目将于今年 11 月到 12 月期间对外开放申请，其 10 名入选候选人名单将于明年 1 月份公布。根据声明，本次首期 “泰国加速器” 项目将重点关注影响力& 气候科技、SaaS、AI& 机器学习领域的初创企业。并且其中，企业需要满足的条件包括必须为东南亚初创公司、已经推出相关服务/产品、以及需要处于种子轮至 Pre-A 轮之间。动点国际（TechNode Global）作为 25 家官方合作伙伴之一加入了本次加速器项目。您可点击此处或访问网址 https://thailandaccelerator.com 以了解更多项目详情。