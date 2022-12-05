Aehra 是全球和欧洲 EV 初创公司的新名字，该公司希望被视为典型的意大利、奢华和以性能为导向的公司。它尚未制造车辆，但它已经展示了它的第一款车型，一款概念类似于 Lotus Eletre 的电动 SUV，现在我们已经了解了它的第二款车型，一款具有类似设计的高性能轿车。

看看 Aehra 已经透露的 SUV 概念车的设计（如下图所示），我们可以想象轿车车型会是什么样子，尽管它可能会有不同的比例，而不仅仅是低配版的 SUV。Autocar 在电动 SUV 发布会上与 Aehra 的设计老板 Filippo Perini 进行了交谈，他表示这款轿车在设计方面将成为 “街头概念车”，这表明它看起来更像是四门超级跑车，而不是传统轿车。

这辆车显然会有不寻常的车门，尽管它们显然不会遵循 SUV 车型所示的类似剪刀的设计。此外，该车辆的设计旨在舒适地容纳人，考虑到车辆将在相同的 3 米（118 英寸）轴距上行驶，这听起来并不困难，作为 SUV，总长度约为 5.1 米（200 英寸）。

作为参考，Lucid Air 轿车的轴距和总长度都略短，但通过巧妙的包装，即使是坐在后面的高个子乘客，它也有足够的内部空间。

在性能方面，Aehra 电动轿车将成为世界上最快的电动轿车之一，输出功率为 800 马力，采用全轮驱动。它不会像 Lucid Air 或 Tesla Model S 的更强大版本那么快，并且它将提供与改进后的保时捷 Taycan 相似的性能，预计后者将获得较强马力，匹配甚至可能超过 Aehra 轿车 Turbo 和 Turbo S 外观。