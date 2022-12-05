梅赛德斯-奔驰和博世在自动驾驶的道路上达到了一个重要的里程碑：德国联邦汽车运输管理局 (KBA) 已经批准他们的高度自动化停车系统用于由 APCOA 在斯图加特机场运营的 P6 停车库。

这使其成为全球首个获得正式批准商用的高度自动化无人驾驶泊车功能（SAE Level 4）。自动驾驶的技术进步在未来的机动性中起着关键作用。随着车辆和基础设施接管驾驶和操纵，驾驶员将能够将注意力转移到其他事情上，而不是花时间寻找停车位和在狭窄的停车场中操纵。

开车到停车场，下车，只需轻按智能手机应用程序即可将其发送到预先预订的停车位——自动代客泊车服务不需要司机。一旦你离开，将刚刚节省下来的时间花在做其他事情上，车辆就会自动驾驶到指定的空间并停放。之后，车辆以完全相同的方式返回上车点。这一过程依赖于博世提供并安装在停车场的智能基础设施与梅赛德斯-奔驰汽车技术之间的相互作用。停车库中的博世传感器可监控行驶走廊及其周围环境，并提供引导车辆所需的信息。车辆中的技术将从基础设施接收到的信息转换为驾驶操作。这边走，车辆甚至可以自行上下坡道，在停车场的楼层之间移动。如果基础设施传感器检测到障碍物，车辆就会刹车并安全地完全停下来。只有当路线畅通后，它才会继续前进。

正是在 2019 年，梅赛德斯-奔驰和博世获得了世界上第一个在斯图加特梅赛德斯-奔驰博物馆停车场的日常运营中使用开发车辆在无人监督的情况下运营自动代客泊车的特别许可。现在已经发布的批准不止于此，允许在斯图加特机场的 P6 停车场使用私人车辆进行商业运营。批准的依据是一项于 2021 年 7 月在德国生效的法律，该法律允许按照 SAE 4 级机动车辆进行无人驾驶（BMDV——德国将成为自动驾驶领域的世界领先者）。与德国联邦数字和交通部 (BMDV) 和 KBA 密切合作，将此法律应用于停车系统。德国联邦参议院于 2022 年 5 月 20 日通过的 AFGBV（自动驾驶指令）明确规定了 Level 4 车辆必须满足的德国道路交通法标准。

两家公司计划在斯图加特机场的 APCOA P6 停车场逐步推出无人驾驶停车服务。从发布运营之日起，首批拥有自 2022 年 7 月以来生产的 S 级和 EQS 车型的客户，其车辆变体具有作为 Mercedes me 连接的一部分的 INTELLIGENT PARK PILOT2 服务，并且激活了该服务，将能够在 P6 停车场使用该功能。一旦司机使用他们的 Mercedes me 应用程序提前预订停车位，他们就可以将车辆停在预定的下客区。在所有乘客都离开车辆后，应用程序开始停车操作。

停车系统检查到预定停车位的路线是否畅通，以及是否满足所有其他技术要求。如果是这种情况，驾驶员会在应用程序中收到通知，确认智能基础设施已控制车辆。然后他们可以离开停车场。车辆自动启动并找到自己的停车位。当司机想从停车场取回他们的车时，他们可以通过智能手机指令召唤它。然后他们的车辆自行前往预定的接送区域。