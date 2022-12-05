动点出海获悉，印尼绿色科技初创公司 Fairatmos 已于近日宣布获得了一笔 450 万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由 Go-Ventures（隶属于 GoTo）和 Kreasi Terbarukan TBS（当地煤矿生产商 Toba Bara Sejahtera 的投资部门）联合领投，Vertex Ventures Southeast Asia and India 及部分天使投资人参投。

Fairatmos 成立于今年早些时候，主要专注于碳交易领域。据介绍，基于其平台，Fairatmos 能够帮助碳封存资源的所有者（比如森林、农业、可再生能源、废品处理方面的和人和组织）设计碳封存项目和验证碳信用额度。另一方面，Fairatmos 也能把这些项目同有兴趣资助绿色项目或寻求抵消碳足迹的潜在买方联系起来，从而为这些项目所有者（多为小农群体）带来收益。

目前，Fairatmos 已同 40 多家项目开发商就碳封存展开了合作事宜。针对未来发展，Fairatmos 表示将把这笔新融资用于平台开发、市场营销以及团队建设。

据悉，就 2030 年的全球碳减排目标而言，印尼已承诺届时将实现 29% 的自主减排目标和 41% 的国际支援减排目标。