2022 年 12 月，数字电源研发公司森木磊石宣布完成新一轮融资。本次融资由甬商实业领投，老股东源码资本、达益能、一维创投持续跟投，永昌盛投资（达益能 LP）直投，共计数千万元。融资资金将用于 PPEC 产品迭代，品质控制、技术支持体系持续完善及市场拓展。

森木磊石是一家集研发、制造和销售为一体的国家级高新技术企业。团队成员主要来自华科大、武大、同济等高校。自 2017 年成立以来，不断深耕于数字电源行业，在高端数字电源设计制造的同时，自研了国内首款标准化、免代码编程开发的数字电源控制器 PPEC（Programmable Power Electronics Controller），弥补了该领域国内空白。配合公司 easygo 半实物仿真产品，可为数字电源提供全生命周期解决方案，助力电源行业高速发展。截至目前，该公司已拥有国家自主知识产权 60 余项。

年初，森木磊石在电源开发的全生命周期解决方案积极布局，并购易信高成公司成立了（PPEC-HIL）Easygo 半实物仿真事业部。该事业部服务于高端装备、智能电网、新能源系统、电力机车等多个行业的研发、制造、科研与教育单位，可为用户提供快速控制系统原型开发、硬件在环测试等一系列测试系统、定制化开发与专业的工程咨询服务。

日前，森木磊石 PPEC-86CA3A 移相全桥控制芯片已正式发布，这是 PPEC 系列产品芯片化的第一款面市产品，也标志着 PPEC 系列产品正式迈入芯片时代。

PPEC 系列芯片囊括了电力电子核心算法，覆盖电力电子常用拓扑结构，依托 PPEC Workbench 图形化编程平台免代码编程，实现数字电源的快速开发。可降低电源研发企业对高层次人才的依赖，为电源研发企业降本增效。

该公司业务布局为产业链提供强劲赋能，迄今为止，服务的客户广泛覆盖了大型央企、军工院所、高校、工业企业等。

森木磊石创始人刘爽表示：“过去一年里，公司业绩在经济逆势中呈现强劲的增长态势。本年度顺利完成两轮融资，既是新老股东对森木磊石的高度认可，也是对我司不断提升技术研发水平和经济社会效益的一种鼓励。PPEC-86CA3A 的成功面市，只是 PPEC 产品芯片化的敲门砖，后续我们会坚守 ‘让天下没有难做的电源’ 的初心，不断丰富和开发电源产品，为电源行业的发展贡献自己的力量。”