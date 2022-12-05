生合万物（苏州）生物科技有限公司（简称 “生合万物”）近日宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，由毅达资本领投，中科天使、简朴资本跟投，探究资本作为独家财务顾问。据悉，此轮融资交易于今年 10 月初即完成，募集资金将用于符合 GMP 规范的天然产物生物制造示范线的建设及产品的应用研发。

生合万物董事长赵国屏院士表示：“作为一家致力于用合成生物学技术生产天然化合物的生物科技企业，生合万物正在做两类转化：一是向市场提供大量高品质、价格合理的天然化合物单体；另一方面，希望与药物、保健品、化妆品研发机构的科学家或企业一起，深入研究人参皂苷单体及其他天然化合物的功能机制和成药性，针对人体健康不同层次的需求，开发不同类别的新型高效产品”。本次 Pre A 轮融资的顺利完成，将推进生合万物持续且高效地推出于人类健康有益的新产品，助力合成生物学 “建物致用”。

生合万物主创团队来自中国科学院，由分子微生物学家赵国屏院士、有机化学家岳建民院士双院士共建，拥有天然化合物领域前沿技术以及产业化经验。目前公司经第三方专利资产评估、上海技术交易所公开挂牌交易，从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获得了 13 组共 33 个与皂苷合成相关专利的转让，其中 15 个化合物的发酵产率已经达到了产业化水平。这些合成技术由中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室周志华课题组完成，该团队在植物天然化合物的合成生物研究上有着丰富的经验，针对稀有人参皂苷和淫羊藿素等天然化合物率先形成了从生物合成路线探索、合成元件挖掘表征、细胞工厂 One-Pot 合成到元件途径优化和产物产量提高的合成生物学创新链。

而人参皂苷作为生合万物的代表产品，未来在药品、保健品、功能性食品和化妆品等市场拥有着巨大的潜能。目前，生合万物通过从头合成的生物合成技术制备，可以实现人参皂苷的各种单体成分的高产率、高纯度、低成本的生产，未来在占领市场的过程中具有明显的优势。

同时，生合万物已形成完整的天然化合物的途径解析、设计、重构和定向异源合成的生物技术平台，未来将结合大数据及团队前期建设的生物元件与数据库并引入 AI 技术，打造生物元件的理性设计和细胞工厂的自动化铸造技术，建设全球领先的天然产物合成生物学技术平台。同时，生合万物也在人参皂苷单体等天然化合物的原料生产、销售及其在化妆品、保健品和药物领域的产品开发做了短、中、长期的系列部署。短期内将实现化妆品原料的生产与销售；中期内将针对中医所宣称的 “治未病” 或现代医学所指的 “亚健康”，开发精准的保健食品；十年内实现天然化合物创新药物对阿尔茨海默症、肿瘤、心脑血管等领域的治疗突破。

作为世界领先的天然化合物细胞工厂铸造平台，生合万物将继续夯实自身技术研发实力，加快核心产品产业化落地，带动国内合成生物学产业链的集群发展。

毅达资本投资人王宇：天然化合物具有较优越的生物学活性且应用广泛，但传统的生物提取和化学合成方式存在程序复杂、成本高、效率低等不足，使得传统中药的进一步研究和发展困难重重。生合万物打通了多个人参皂苷的生物合成路径，能够高效率、低成本制备天然化合物，对中药现代化的发展具有显著意义。毅达资本愿深度陪伴生合万物成长，一起推动合成生物学的发展。

中科天使基金项目负责人罗鲲：合成生物学被称为改变人类未来的关键性技术之一，是一个极具活力的朝阳行业。生合万物起源于国家首批 “973” 合成生物学项目之一，以稀有人参皂苷异源合成为起点，公司打造了集上下游一体的合成生物平台，已有十多个产品达到产业化标准。创始团队在天然化合物的生物合成和真菌微生物领域有着十多年的积累，掌握了国际领先的合成生物技术。中科天使非常看好生合万物在合成生物领域扎实的技术基础和产业布局，期望同生合万物一起成长，实现「生物合成万物」。