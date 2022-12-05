12 月 5 日，传音控股与 Google 宣布建立全球战略合作伙伴关系，在 Android 操作系统、在线广告及 Google 云服务等关键领域开展深层次合作，面向全球新兴市场加速打造领先的智能手机设备与移动互联网服务。Google 将支持传音构建智能生活生态平台，为数字智能生活方式提供动力，共同服务于亿万新兴市场消费者和全球移动开发者。通过此次合作，传音还将利用 Google 广告工具助力其数字平台业务的转型，提高其广告变现效率，并利用 Google 云技术在运营上增强其业务能力。

传音将引入 Google 云先进的基础架构、大数据、AI/ML、网络和 Media CDN 技术，提升用户体验，打造传音开发者云平台。Media CDN 建立在 Google 云全球网络基础设施上，安全高效，提供全方位的自动化内容交付体验，让服务内容更加贴近终端用户，将助力出海非洲的开发者以最小成本，获得最大运营效率的提升。

传音携手 Google，旨在推动产品和服务的持续创新，以满足新兴市场消费者不断升级的智能终端产品需求；同时，为移动开发者打造更优越的开放型数字化生态，助推非洲及其他新兴市场数字化经济的发展。

传音控股董事阿里夫·乔杜里表示：Google 是传音长期重要合作伙伴，我们的合作关系可以追溯到 TECNO 首款智能手机发布之时。借助 Google 在软件和创新方面的世界级专业优势，结合传音在新兴市场手机行业积累的丰富经验，我们将为本地用户打造性能一流、体验卓越、安全可靠的智能终端产品，以差异化的技术和个性化的服务，更好地满足全球客户的本地化需求。

Google 全球伙伴关系副总裁彼得·菲茨杰拉德表示：我们很高兴能与传音达成战略合作伙伴关系，进一步加强双方在 Android 系统、云计算领域的合作。这项合作将缩小数字鸿沟，帮助更多人在 2025 年前用上智能手机；为十亿新用户打造更多好用的互联网产品，同时通过 Google 云助力传音提升运营效率。