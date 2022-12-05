近日，基因合成企业北京擎科生物科技有限公司（简称 “擎科生物”）再获 4 亿元融资。本轮融资由河南投资集团汇融基金与达晨财智共同领投，凯联资本、青松资本、中原资产、金雨茂物等机构跟投，华胜资本与凯乘资本担任财务顾问。本轮融资主要用于擎科生物基因工厂的研发投入、技术平台升级和人才团队的扩充以及推进国际化经营的布局，打造符合全球标准的智能化、自动化生产平台。

擎科生物（Tsingke Biotechnology Co., Ltd.）是一家自主全产业链的基因合成平台型企业，业务范围涵盖合成基因组学产品及服务、生命科学原料及设备、生物制造 CXO 三大方向。擎科生物集合成原材料、合成用仪器设备、合成技术及服务为一体，实现了基因工厂生产要素的自我聚集，在基因合成全产业链建设方面处于国内业界前列，拥有显著的技术和成本优势。擎科生物基于创新的基因智能分子拆分及组装技术，结合螺旋桨系统（TSINGKE HELIXTECH）的 AI 算法，将原料、设备、工艺串联起来，搭建起智能化生产线，并通过精准的基因检测质检技术，共同实现了低成本、高效率、高品质的合成服务。在服务网络方面，擎科生物目前在全国建设有 8 家全资子公司、1 家控股子公司和 17 家分公司，构建了强大的网络体系和专有物流系统，业务范围覆盖国内 80% 以上的主要城市以及欧美、东南亚等市场，拥有快速响应客户需求的能力，为全球近 20 万用户提供产品与服务。

擎科生物创始人、董事长兼总经理马石金表示：非常感谢各家专业投资机构对擎科生物的认可和支持。从公司成立之初，我们就瞄准了基因合成产业的巨大发展空间，坚定地走自主研发和集成创新的道路。公司的发展路径，概括来说就是从 “合成技术” 到 “合成平台”，再到全生产要素自主构建的智能化 “基因生产工厂” 的发展道路。这些年来，生物经济和生命科学领域的发展推动了擎科的快速成长，擎科生物拥有的创新技术、规模优势和成本优势，也在持续反哺行业的发展。战略和技术副总裁杜军也表示，本轮融资将进一步推动公司从战略层面深度布局高通量、高载量及高质量基因合成的技术创新，重点培育和布局小核酸药物、CGT、生物制造等方向的生物医药应用领域的产能和体系建设。

河南投资集团汇融基金副总经理葛党桥博士表示：河南投资集团近年来积极布局生物产业。2022 年，我们管理的河南新兴产业引导基金还设立了目标规模 15 亿元的合成生物专项子基金。擎科生物作为基因合成领域的平台型企业，位于生物产业的上游，为整个产业提供基础技术与服务，扮演 “卖水人” 角色，是合成生物、基因治疗产业未来大爆发的支撑力量。更重要的是，擎科生物注重提升自主创新能力，实现了全产业链布局，把握生物医药产业、合成生物制造以及核心设备国产替代加速带来的机会，未来业务拓展想象力丰富，市场空间发展不可限量。

达晨财智董事总经理徐渊平博士表示：作为在医疗健康领域深耕多年的投资机构，我们会更加重点关注行业增长的底层逻辑。展望未来，在生命科学领域，无论是研究、诊断、治疗还是制造，都将全面迈入以基因为主导的分子时代。而擎科生物作为基因合成行业的一面旗帜，拥有先进的底层自主研发能力（合成原材料、合成用仪器设备、合成工艺），扎实的沉淀和领先的布局均在公司发展中发挥着重要的动力引擎作用。

凯联资本董事总经理周丽新表示：擎科生物在基因合成产业除了拥有领先的规模优势，对基因合成技术也是全覆盖的。同时擎科生物很早就立足自主研发的合成仪器、原材料及载体、分离纯化技术和自动化生产线。这样多年积累的技术和设备成果，最终将帮助企业实现多场景业务覆盖，延展空间巨大。

青松资本董事长隋晓博士表示：青松资本聚焦医疗健康等行业，擎科生物凭借基因合成全产业链优势，搭建了完美的基因合成平台，我们很看好他们，也希望通过赋能企业，可以助推擎科加快上市。

中原资产投行事业部总经理王文莉表示：中原资产致力于服务于实体经济，希望通过投资擎科生物这种平台型企业，嫁接先进技术和科研团队，服务于河南产业发展。

金雨茂物合伙人王栋表示：医疗医药大健康产业是金雨茂物长期以来核心投资领域之一，非常荣幸参与擎科生物的本轮融资。在我们对行业客户的走访过程中，擎科的产品质量、服务效率获得了客户们的高度评价。在这些已有良好口碑的客户群中，擎科又能持续不断地开发新的业务合作，这方面的潜力非常大，我们很看好这种良性循环、边际成本不断降低的商业模式。擎科生物在管理层的带领下，一定将取得新的突破。

华胜资本合伙人段志刚博士表示：在生物产业蓬勃发展的今天，基因合成和测序的能力是产业发展的 “第一推动力”。擎科生物这家企业也正像它合成的基因一样，不断以更高的通量、更高的载量和更强的智能化向前迈进。华胜资本很荣幸再次担任财务顾问，更荣幸参与见证了擎科生物高瞻远瞩的布局一步步变成现实。擎科生物在 A 轮和本轮融资中不断获得头部投资机构的坚定支持，展望未来，我们相信擎科生物在基因合成及相关应用领域都会有坚实、长足的发展。

凯乘资本创始人邹国文博士表示：擎科生物是国内集合成原材料生产、合成设备及工艺开发、自动化生产为一体的智能化基因工厂平台，拥有先进的设计、合成、组装技术及基因合成平台系统，全覆盖多层次的产品布局，强大的服务网络体系及经验丰富且具有超强执行力的管理团队。我们相信，擎科生物将通过 “基因工厂” 进一步发挥优势，不断突破，为生物医药、生物制造、环境保护等领域的发展提供原动力。