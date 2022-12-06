根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第三季度，美国台式机、笔记本电脑和工作站的出货量同比下降 12%，跌至 1780 万台。由于企业的商业支出变得谨慎，再加上消费者和教育层面的支出均有所下降，笔记本电脑出货量下跌了 14%，是所有个人电脑类别中降幅最大的产品品类。随着台式机从新冠疫情时期的衰退中复苏，第三季度该品类个人电脑出货量略微增长 1%。尽管推出了不少促销活动，但由于通货膨胀导致需求减少，平板电脑出货量小幅下跌 1%。此外，虽然最近几个季度的商业需求一直表现强劲，但第三季度商用细分市场的出货量还是下降了 2%。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“由于消费者和教育需求在通货膨胀和市场饱和问题中苦苦挣扎，美国个人电脑市场已经处于长期收缩状态。如今，此前颇具市场弹性的商用市场开始衰退，2022 年首次出现同比下滑。ISM 服务和制造业采购经理人指数自 2021 年末以来均稳步下降，目前处于新冠疫情爆发以来的最低水平。通胀压力、利率大幅上调和成本削减措施均导致 IT 支出下降。尽管总体就业情况依然稳定，但从科技和金融行业的裁员潮不难看出，2023 年上半年企业在个人电脑上的支出可能会变得更加谨慎。尽管如此，个人电脑在支持混合办公和数字化转型等趋势方面具有不可或缺的重要性，这也意味着从长期来看，个人电脑市场的前景依然乐观。不过由于企业需要应对当前的经济不确定性，因而商用个人电脑的使用寿命将在短期内得到延长。”

Lynch 补充道：“展望未来，美国个人电脑市场将面临进一步的增长困境。尽管第四季度是节日季，但市场仍将持续的低迷。资金紧张的消费者将削减对昂贵科技产品的支出。近几个月来，零售商加大了促销力度，以便在假日季即将到来之际，为新设备的发布做铺垫。但总体上零售库存的增长速度仍快于产品的销售速度。教育市场将在 2023 年开始缓慢复苏，但如今看来，可能会在 2024 年才迎来大规模的设备更新。教育经费仍然保持健康发展，但预计学校会需要规格更好的专用设备，这些设备的价格往往也更高。综合考虑以上这些因素，我们预计 2023 年上半年美国个人电脑出货量会进一步下降。”

戴尔在第三季度以 26% 的市场份额稳居美国台式机和笔记本电脑市场首位，但其出货量同比下降了 17%。惠普的出货量为 410 万台，位居第二，但在前五大厂商中跌幅最大，出货量下降了 23%。得益于第二季度供应紧张的积压订单开始陆续出货以及新推出的 M2 电脑，苹果在第三季度表现良好，出货量增长了 26%。联想在商用市场举步维艰，出货不理想，跌至第四位。宏碁以 14% 的强劲增长位居第五。

苹果以 41% 的市场份额保持了其长期以来在美国平板电脑市场的领先地位。最近几个季度，由于消费者对价格更加敏感高端平板电脑遭遇挫折，而亲民价位段的平板电脑则表现较为出色。亚马逊市场份额达到 27%，排名第二，在 7 月份成功举办的 Prime 会员日的支持下，其出货量增长了 20%。三星以 160 万台出货量位居第三，同比下降 13%。TCL 加大了在美国的营销和品牌推广力度，增长势头持续强劲，涨幅高达 133%，而微软以 12% 的跌幅跻身前五名。